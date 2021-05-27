NASA Instagram'dan paylaştı: Hey İstanbul, parlıyorsun!
|27 Mayıs 2021 07:11
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Instagram hesabından İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü paylaştı. Paylaşıma "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü.
"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" açıklamasına yer verilen paylaşımda, görüntünün 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
Eğlenceli gerçek: Bu görseller sadece estetik amaçlı değil. Onları bilim için de kullanıyoruz! Fotoğraflar, kentsel büyüme ve rezervuar inşaatı gibi insan kaynaklı değişikliklerden kasırgalar, seller ve volkanik patlamalar gibi doğal dinamik olaylara kadar gezegenin zaman içinde nasıl değiştiğini kaydediyor.
İKİNCİ KEZ PAYLAŞILDI
NASA, fotoğrafı ilk olarak "Türkiye'nin başkenti" ifadeleriyle paylaştı ancak dakikalar içerisinde paylaşımı sildi. Fotoğraf, "Türkiye'nin şehirlerinden biri" ifadeleriyle değiştirilerek tekrar paylaşıldı.
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