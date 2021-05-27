Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
'Dezenfektan üretimi yapacağız' diyerek sahte rakı imalathanesi kurdular
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasada satılan sahte rakılarla ilgili çalışma başlattı.
|27 Mayıs 2021 07:35
|+Aa- Yazdır
Gelen bir ihbarda, İstanbul Pendik'teki sanayi sitesinde sahte içki üretildiği yer aldı. Polis dükkanı takibe aldı. Sahte içkilerin burada üretildiği, şişelendiği ve piyasaya dağıtıldığı tespit edildi.
Yapılan operasyonda 6 bin 525 litre etil ve metil alkol, 10 fiber tank, 15 bin boş cam şişe, 700 şişe etiketi, 8 bin şişe kapağı, 1 damıtma kazanı, 1 dalgıç pompa ve kokuyu dağıtmak için kullanılan 2 vantilatör ele geçirildi.
Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, operasyonda 'Dezenfektan üretimi yapacağız' diye dükkanı kiralayan ama sahte rakı imalathanesi kuran iki kişi gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yapılandırmadan Bağ-Kur'lulara emeklilik için bir fırsat daha
27 Mayıs 2021 09:21
|Emekli amirallerden Montrö bildirisi: 83 ismin ifadesinin alınmasına başlandı
27 Mayıs 2021 09:00
|Manisa'da pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
27 Mayıs 2021 08:45
|Trenin üstünde selfi çekmek isterken elektrik akımına kapıldı
27 Mayıs 2021 08:35
|Cani 4500 km öteden geldi, eşini İstanbul'da katletti
27 Mayıs 2021 07:56
|Emekli polis, İstanbul'da araba bagajında ölü bulundu
26 Mayıs 2021 23:32
|İntihara kalkışan iki kişiyi öğretmen son anda kurtardı
26 Mayıs 2021 20:58
|Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
26 Mayıs 2021 20:54
|Jandarma personelini taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
26 Mayıs 2021 19:14
|Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu
26 Mayıs 2021 17:35