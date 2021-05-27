Cani 4500 km öteden geldi, eşini İstanbul'da katletti
|27 Mayıs 2021 07:56
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Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre; Afganistan'ın başkenti Kabil'de Elham Atıfı (27) üniversitede eğitim görürken tanıştığı Muhammedullah Raihan ile 2015 yılında evlendi. İki yıl süren evlilikleri boyunca eşinden şiddet gören Atıfı, ülkesinde polise başvurdu ancak sonuç alamadı. 2017 yılında eşinden kaçtı, Viyana'da yaşayan annesinin ısrarıyla Avrupa yolculuğunda ilk durak olacak Türkiye'ye geldi. İstanbul Sultangazi'de bir ev tuttu, gündelik işlerde çalışmaya başladı. Raihan sosyal medyada izini bulduğu eşinin peşine düştü. İlk olarak İran üzerinden resmi yollarla Türkiye'ye gelmeye çalıştı ancak başaramadı. Ardından da 4 bin 500 kilometrelik kaçak bir yolculuğa çıktı. Önce İran sınırını, ardından da Türkiye sınırını kaçak yollardan geçti ve İstanbul'a ulaştı. Atıfı'nın kendini affetmesi için günlerce yalvardı. Kötü şeylerin ailesinin baskısıyla olduğunu, birlikte Avrupa'ya gidip yeni bir yaşam kurmak istediğini söyledi.
BİR GÜN SONRA ÖLDÜRDÜ
Atıfı eşine inandı ve 16 Ocak 2018 gecesi evinin adresini söyledi. Ertesi sabah Raihan eşinin başına demirle vurdu, bağırdığı için de elektrik kablosuyla boğarak öldürdü. Kendisini Türkiye'ye getiren kaçakçılarla yeniden irtibat kuran Raihan, İran sınırını geçmeye hazırlanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Muhammedullah Raihan, ilk duruşmada kendisi şöyle savundu:
"Onun gidişi nedeniyle aileme karşı ve çevreme karşı mahcup oldum. Burada bir erkek arkadaşı varmış. Bunları duyunca kızdım ve 'Sen bunları nasıl söylersin, namusumsun' dedim. Bana saldırdığı muştayı alıp başına vurdum. Yerden kalkıp yine saldırdı. İtince elektrikli sobanın üzerine düştü. Bağırmaya başlayınca kabloyu boğazına sardım. Bayıldığını fark edince evden uzaklaştım."
Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Duruşmaya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı sanıktan şikayetçi olduklarını ve davalara katılmak istediklerini söyledi.
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