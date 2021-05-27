23 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenik düştü
|27 Mayıs 2021 08:15
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Genç Öğretmen Unurlu'nun cenazesine yakınları, Halfeti İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Kandemir, okul müdürleri ve öğretmen camiası ile sivil toplum kuruluşları, Halfeti siyasi parti temsilcileri katıldı.
Cenaze namazı sonrasında Unurlu, dualar ile Halfeti Mezarlığına defnedildi.
Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde öğretmen olarak görev yapan Ebru Unurlu 10 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
23 yaşındaki genç öğretmen bir süre önce koronavirüs salgınına yakalanmış ve durumu ağırlaşınca Şanlıurfa'daki bir hastaneye kaldırılmıştı. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Unurlui yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden Ebru Unurlu Halfeti Ahmet Sever Camisinde kılınan ikindi namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: Urfanatik
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