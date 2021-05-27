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Mahkemeden Zindaşti ve adamlarına ölüm tehdidi

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti davasında müşteki Orhan Ünğan, "Benim kardeşim öldü. Bu namussuzlar öldürttü. Ya bırakın hesaplaşalım ya sokakta öldürtürüm bunları" diyerek sanıkları tehdit etti. Mahkeme, Ünğan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
 27 Mayıs 2021 08:09
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Mahkemeden Zindaşti ve adamlarına ölüm tehdidi

Milliyet'ten ELİF ALTIN'ın haberine göre: İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen İran uyruklu firari Naci Şerifi Zindaşti ile 20 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Efkan Öveç ve Cem Dursun SEGBİS yöntemiyle katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile müştekilerden Orhan Ünğan ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Erkan Kocabaş, 2017 yılında Zindaşti dosyasında bazı isimlerin çıkarılması, bazı isimlerin ise eklenmesi talebini kabul etmediği için çalıştığı Organize Şube'den gönderildiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Soruşturma kapsamında, Sarıyer'deki bir kurşunlama olayıyla ilgili deliller, olaydan üç ay sonra bana teslim edildi. Bize verilen talimat, Zindaşti'nin eylemlerinin tespitiydi. Zindaşti oluşumu ve eylemleriyle ilgili çalışma yapmamız istendi. Benim dosyam suç örgütü değil, sus dosyasıdır. Burhan Kuzu'nun Zindaşti ile birlikte fotoğrafının yayınlanması hadisesiyle ilgim yok. Ama kim yaptırdıysa Allah razı olsun. Bu dosyayla alakalı benim bilmediğim şeyleri İlhan Ünğan biliyordu. Bir keresinde çocuğumla ilgili bir durum vardı, acil paraya ihtiyacım vardı. İlhan Ünğan'dan borç para istedim. Verseydi alırdım ama geri dönüş bile yapmadı."

'Öldürtürüm bunları'

Müşteki Orhan Ünğan, sanığa soru sorarken usule uymaması gerekçesiyle mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Bunun üzerine Ünğan, bağırmaya başlayarak, "Ben müştekiyim. Benim kardeşim öldü. Bu namussuzlar öldürttü. Ya bırakın hesaplaşalım ya sokakta öldürtürüm bunları. Bırakın meramımı anlatayım. Gencecik kardeşim öldü. 17 sene hapis yattım, nasıl ifade verilir biliyorum. Burhan Kuzu'nun fotoğrafını basına ben verdim, gerçekleri ben ortaya çıkardım" dedi.

Mahkeme, sanıkları öldürmekle tehdit eden müşteki Orhan Ünğan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve tutuksuz sanıkların can ve mal güvenliğinin sağlanması için İstanbul Valiliği'ne yazı yazılmasına karar verdi.

3 kez ağır müebbet talebi

İddianamede, sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin, üç kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" "birden fazla kişiyle silahla tehdit", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da 6 yıl 3 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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