Parklarda maskesiz oturma ne zaman olacak?

Milliyet'ten AYKUT YILMAZ'ın haberine göre: Türkiye tam kapanma döneminin ardından 17 Mayıs'ta başlayan "kademeli normalleşme" sürecinde 1 Haziran itibarıyla yeni bir viraja girecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun dün 1 Haziran sonrası kademeli normalleşmenin nasıl ilerleyeceğini masaya yatırdığı öğrenildi. Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarının ise Cumhurbaşkanlığı Hükümeti kabinesinde değerlendirilerek netleşeceği kaydedildi.

Türkiye'de Kovid-19 vaka tablosunda beklenmedik bir artış yaşanmaması halinde 1 Haziran sonrası Kovid-19 tedbirlerinde bireysel koruyucu tedbirlerin alınmasına ağırlık verilen, sosyal hayatta ise yasaklamaları kısmen azaltan bir sürecin işletilmesi bekleniyor.

Yüzde 50 kapasiteyle

Tavsiye kararlarına göre, 1 Haziran sonrası kafe ve lokantaların yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermesine izin verilebileceği, hafta içinde akşam 21.00 sabah 05.00 arası uygulanan sokak kısıtlamasının süresinin azaltılabileceği belirtilirken, vatandaşlara da sahil, park ve bahçelerde 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla maskesiz oturma, dinlenme imkanı tanınabileceği ifade ediliyor.

BioNTech'te yeni parti

Sağlık Bakanlığı 1 Haziran sonrası dönemde aşılama ivmesini de artırmayı amaçlıyor. BioNTech aşısında dün itibarıyla yeni sevkiyat Türkiye'ye ulaşırken, 30 milyon dozu haziranda olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar yani 4 ayda 120 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı söz konusu sevkiyatlarla bir yandan aşı tedariğini sağlarken bir yandan da aşılama hızını yükseltmeyi hedefliyor. Haziranda aşı tedarikinin hızlanmasıyla birlikte özellikle BioNTech aşısı için aile hekimlerinin de devreye alınması sayesinde günde 1 milyon doz aşı uygulanması planlanıyor. En geç sonbahara kadar da Türkiye'de 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması hedefleniyor.

Sinovac devreye girecek

Sağlık Bakanlığı, Sinovac firmasıyla toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapmıştı. Bayram öncesi Çin'den gelen yeni parti aşılar, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilmişti. Bakanlık gelen aşı miktarı konusunda sayı belirtmezken, 1.5 milyon doz olduğu iddia edilen aşıların kontrollerinde 14 günlük sürede sona gelindi. Gelen son parti Sinovac aşılarının da kısa zamanda aşılamada yeniden devreye girmesi bekleniyor. Tedarikteki aksamalar nedeniyle söz konusu aşıda bir süredir birinci doz randevusu verilemiyordu.

Tüm hastanelerde uygulanacak

BioNTech aşısında dün gerçekleşen yeni parti sevkiyatla toplumsal aşılama hız kazanacak. Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin geçen günlerde Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) hazırladığı "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceği" yönündeki raporun ardından, aşılamada izlenen yol haritasında da değişik yapılması için Sağlık Bakanlığı'nca çalışma başlatıldı. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek. Şu ana kadar Bakanlık tarafından belirlenen hastanelerde uygulanabilen BioNTech aşıları, saklama koşularındaki değişiklikle tüm devlet ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde de uygulanabilecek.

İkna ekipleri işbaşında

Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Milliyet'in de birçok kez gündeme getirdiği Türkiye'deki Kovid-19 aşısı ikna ekiplerinin köy köy gezerek yaptığı hummalı çalışmalarını anlatan haberini aboneleriyle paylaştı. Mardin'deki çalışmalardan fotoğrafların yer aldığı haberde, ekiplerin görevinin, aşılama yaş grubunda yer alan ancak şu ana kadar aşı yaptırmamış olan kişilerin ikna edilmesi olduğu belirtildi. İkna ekiplerinin Türkiye'nin ücra köşelerinde yaşayan ve aşılara karşı endişe duyan insanları başarıyla ikna ettiğinin anlatıldığı haberde, Mardin'de aşı ikna ekiplerinin yaptıkları çalışmaları gösteren fotoğraflara da yer verdi.





