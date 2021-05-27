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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
 27 Mayıs 2021 08:35
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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