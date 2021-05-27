İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
|27 Mayıs 2021 08:35
|+Aa- Yazdır
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|4 yıldır firari olan FETÖ'nün Emniyetin 'Mahrem İmamı' yakalandı
27 Mayıs 2021 09:28
|Türkiye'yi tehdit için PKK'yı kullanıyorlar
27 Mayıs 2021 07:10
|Suç örgütü liderlerini FETÖ'cüler korumuş
27 Mayıs 2021 06:50
|Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
26 Mayıs 2021 18:19
|Kocaeli'de etkin pişmanlıktan yararlanan 7 FETÖ şüphelisi serbest
26 Mayıs 2021 17:17
|ABD'de yayımlanan ilanlarla ilgili iki FETÖ sanığına fezleke
26 Mayıs 2021 15:25
|Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ soruşturmasında bilgisine başvuruldu
26 Mayıs 2021 13:57
|FETÖ'nün 'altın çocukları' hakkındaki soruşturma tamamlandı
26 Mayıs 2021 12:15
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
26 Mayıs 2021 12:02
|Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
26 Mayıs 2021 12:00