Trenin üstünde selfi çekmek isterken elektrik akımına kapıldı
|27 Mayıs 2021 08:35
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Olay, saat 19.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Tren İstasyonunda meydana geldi.
Tren istasyonu yakınlarında oyun oynayan yaşları 14 ila 15 arasında değişen 3 çocuk yavaşlayan bir yük treninin üzerine çıkarak fotoğraf çekilmek istedi. Çocuklardan Şükrücan Yaşar, elektrik akımına kapılarak vagonun üzerine düşünce yanındaki arkadaşları korkarak trenden atlayıp kaçtı. Elektrik çarpması sonucu yaralanan çocuk sürünerek inmek isterken, iddiaya göre yeniden elektrik akımına kapıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından getirtilen özel bir brandayla uzun uğraşlar sonucu vagonun üzerinden alınan Yaşar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vucudunda ciddi derecede yanıklar olaşan Yaşar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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