1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli amirallerden Montrö bildirisi: 83 ismin ifadesinin alınmasına başlandı

103 amirale darbe bildirisi soruşturmasında bildiriye imza atan 83 ismin ifadesinin alınmasına başlandı.
 27 Mayıs 2021 09:00
+Aa- Yazdır
Emekli amirallerden Montrö bildirisi: 83 ismin ifadesinin alınmasına başlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; 03.04.2021 tarihinde yazılı ve görsel basında '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında;

05.04.2021 ve 16.04.2021 tarihlerinde verilen arama ve el koyma kararlarına istinaden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, bugüne kadar alınan şüpheli ifadeleri, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliler çerçevesinde bildirinin yayınlandığı haliyle altında imzaları olan şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne talimat yazılmış, 27.05.2021 tarihinden itibaren şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlanmıştır" denildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yapılandırmadan Bağ-Kur'lulara emeklilik için bir fırsat daha
27 Mayıs 2021 09:21		 Manisa'da pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
27 Mayıs 2021 08:45
Trenin üstünde selfi çekmek isterken elektrik akımına kapıldı
27 Mayıs 2021 08:35		 Cani 4500 km öteden geldi, eşini İstanbul'da katletti
27 Mayıs 2021 07:56
'Dezenfektan üretimi yapacağız' diyerek sahte rakı imalathanesi kurdular
27 Mayıs 2021 07:35		 Emekli polis, İstanbul'da araba bagajında ölü bulundu
26 Mayıs 2021 23:32
İntihara kalkışan iki kişiyi öğretmen son anda kurtardı
26 Mayıs 2021 20:58		 Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
26 Mayıs 2021 20:54
Jandarma personelini taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
26 Mayıs 2021 19:14		 Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu
26 Mayıs 2021 17:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:31 - Azerbaycan, ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı09:28 - 4 yıldır firari olan FETÖ'nün Emniyetin 'Mahrem İmamı' yakalandı09:25 - Elektrik fiyatlarında yeni sistem09:21 - Yapılandırmadan Bağ-Kur'lulara emeklilik için bir fırsat daha09:17 - Özel sektöre 6 ay ödemesiz 12 taksitle nefes kredisi09:13 - Yargıtay, ayıbı gizli olan aracın yenisi ile değiştirilmesine hükmetti
09:12 - İkinci el otoda ekspertizsiz satışa ceza09:00 - Emekli amirallerden Montrö bildirisi: 83 ismin ifadesinin alınmasına başlandı08:55 - İngiltere'de Hz. Muhammed'e hakaretten açığa alınan öğretmen göreve dönebilecek08:46 - İstanbul'da servisler toplu taşıma olarak hizmet verecek08:45 - Manisa'da pres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı08:35 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı
08:35 - Trenin üstünde selfi çekmek isterken elektrik akımına kapıldı08:25 - Parklarda maskesiz oturma ne zaman olacak?08:15 - 23 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenik düştü08:09 - Mahkemeden Zindaşti ve adamlarına ölüm tehdidi07:56 - Cani 4500 km öteden geldi, eşini İstanbul'da katletti
07:45 - Bilim adamlarından TBMM'ye tavsiye: Su Bakanlığı kurulsun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
23 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenik düştü
Suç örgütü liderlerini FETÖ'cüler korumuş
Koruma güvenlik görevlisi saç uzatıp sakal bırakabilir mi?
Görev yeri değişen 3070 hakim ve savcının kararnamesi yayımlandı
Parklarda maskesiz oturma ne zaman olacak?
NASA Instagram'dan paylaştı: Hey İstanbul, parlıyorsun!
Cani 4500 km öteden geldi, eşini İstanbul'da katletti
Kuraklık desteği yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Huzur veren şeyler 1
evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 3
Sedat peker 1
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 4
aşk 1
haklı olduğu halde susan insan 5
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
true size map 1
elma çağlası 1
Pozitif Ayrımcılık 3
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam