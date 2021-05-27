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Özel sektöre 6 ay ödemesiz 12 taksitle nefes kredisi

Nefes Kredisi'nin detayları açıklandı: 10 bankanın vereceği kredinin faizi % 17.5 olacak. 6 ay ödemesiz, 12 eşit taksitle ödenecek. Cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan 50 bin, 1-10 milyon TL olan 200 bin lira alabilecek. İşte nefes aldıracak geri ödemesiz kredinin başvuru şartlarına ilişkin önemli son dakika ayrıntıları
 27 Mayıs 2021 09:17
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Özel sektöre 6 ay ödemesiz 12 taksitle nefes kredisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Nefes Kredisi 1 Haziran'da başlıyor. Salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak için KOBİ'lere uygun koşullarda sağlanacak finansman desteği kamu ve özel 10 banka aracılığıyla kullandırılacak. 6 ay ödemesiz, 12 eşit taksitle verilecek.İşte 6 ay geri ödemesiz krediyle ilgili başvuru şartları geri ödemesiz krediyi veren bankalar ve rakamlara ilişkin belli olan son dakika ayrıntıları...

KREDİDE CİRO KAYBI ŞARTI

Kredi yıllık cirosu 10 milyon TL'nin altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi olarak kullandırılacak. 2019'dan sonra kurulan işletmelerde ciro kaybı şartı aranmayacak.

SON DAKİKA HABERİ 200 BİN TL'YE KADAR

2020 cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon TL olanlar azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirecek.

FAİZ YÜZDE 17.5

KREDİ ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkanı tanınacak. Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sağlanacak kredide, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olacak. İlk taksit ödemeleri 2022'de başlayacak.

İHTİYAÇLAR İÇİN KULLANILACAK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kullandırılacak kredinin öncekilerden farkının sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olduğunu söyledi. Elvan, alınan kredinin doğrudan firmanın ihtiyaçları için kullanmasını temin edecek düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

TOBB ile üye 365 oda ve borsaların bankalardaki mevduatları faiz ve kar payı geliri karşılığında 10 banka aracılığıyla indirimli oranlarda kredi olarak kullandırılacak. Başvurular nefes kredisi protokolüne imza atan bankalara yapılacak. 1 Haziran Salı gününden itibaren işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler. Üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabilecekler.

İŞ DÜNYASI NE DEDİ?

TOBB Başkanı/ Rifat Hisarcıklıoğlu: Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye'nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri dönecekler.

İTO Başkanı/ Şekib Avdagiç: Paketi yeni normalleşme etabında işletmelerimizi tünelin sonuna ulaştıracak en sağlam vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Paket, finansman maliyetlerinin yükseldiği bu süreçte firmaların ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, iç tüketimin korunması için fırsat sunacak.

İSTİB Başkanı/Ali Kopuz: Kovid-19 nasıl ki insanların solunum sistemlerine zarar vererek nefes almalarını engelliyorsa, üretimden dağıtıma kadar tüm ekonomik aşamalara da büyük zarar veriyor ve sistemin sağlıklı işleyişini, nefes almasını zorlaştırıyor. Nefes kredisi sayesinde iş dünyası gerçekten nefes alacak.

ASKON Başkanı/Orhan Aydın: Devlet, iş dünyasına birçok destek sundu. Krediye başvuracak olan firmaların bunu suiistimal etmemesi ve nefes kredisini amacı dahilinde kullanmaları çok önemli. Ciro kaybı üzerine verilecek bu kredilerin nerede kullanılacağı takip edilmeli ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Bu zorlu süreçlerde havaya atılacak bir kuruş olmamalı.

ASO Başkanı/ Nurettin Özdebir: Nefes Kredisi birçok küçük işletmemizin sorunlarına bir nebze olsun derman olacak. Aşılamanın da sonuçlarının alınmasıyla ağustoseylül ayları gibi piyasalar da normal hale gelip düzgün çalışmaya başlar. Hizmet sektörü de açılır diye tahmin ediyoruz.

ATO Başkanı / Gürsel Baran: Odanın kaynaklarını salgında sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdık.

BTSO Başkanı/ İbrahim Burkay: Hibe ve Nefes Kredisi, işletmelere bu zor günlerde umut aşıladı. Nefes Kredisi kapsamında, bankalarla yapacağımız anlaşmalar ile 500 milyon liraya varan kredi hacminden üyelerimiz faydalanabilecek.
Sabah
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