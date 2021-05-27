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Yapılandırmadan Bağ-Kur'lulara emeklilik için bir fırsat daha

Borç yapılandırmasından emeklilik fırsatı çıktı. Bağ-Kur'lular dondurulan sürelere ait prim borçlarını yapılandırmada ödeyerek emekli olabilecek. Düzenlemeden yararlanarak sigortalılık süresini ihya edenler, borcun sadece üçte birini ödeyecek
Meclis'te görüşülen yasa teklifiyle prim borcu nedeniyle sigorta süresi dondurulan Bağ-Kur'lulara da müjdeli haber geldi. Bağ-Kur'lu vatandaşlar dondurulan sürelere ait prim borçlarını yeni yapılandırma kapsamında ödeyerek emekli olabilecek
 27 Mayıs 2021 09:21
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Yapılandırmadan Bağ-Kur'lulara emeklilik için bir fırsat daha

Yapılandırma kanunu kapsamında ihya hakkından köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar yararlanabilecek. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Hesaplanan tutarı ekim ayı içinde ödeyenlerin daha önce dondurulan sigortalılık süreleri ihya (canlandırma) edilecek.

BİR DİZİ KOLAYLIK GETİRİLİYOR

15 maddelik yasa teklifi dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Yapılandırma, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi, çek, senet, kredi borcunu ödeyenlere sicil affı düzenlemeleri yaşama geçiyor. Yapılandırma vadesi 36 ay olacak. Yasa kapsamında Bağ-Kur'lulara da kolaylık getiriliyor.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra başvuruda bulunanlar, hesaplanan tutarı ekim ayı içinde ödeyenlerin daha önce dondurulmuş olan sigortalılık süreleri ihya edilecek. Emeklilik için diğer koşulları tamamlamış olup prim gününü tamamlamayı bekleyenler, ihya sayesinde emekli olabilecek. Borcun tamamını ekimde ödemeyenlerin ihya başvurusu ise geçersiz sayılacak.

BORCUN SADECE 3'TE BİRİ ÖDENECEK

Düzenlemeden yararlanarak sigortalılık süresini ihya edenler mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor.

Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor. Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor. Prim tutarının tebliğ edilmesinin ardından tutarın yatırılmasıyla sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor.

Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabiliyor. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl en az 41.14 lira prim yatırılacak.

TRAFİK CEZASINDA YÜZDE 25 İNDİRİM

Nisan ayından önceki döneme ilişkin ödenmediği için katlanan veya EDS yoluyla kesilip geç bildirildiği için yükselen trafik cezalarını yapılandırmak isteyenlere peşin ödemede yüzde 25 indirim yapılacak. Mevcut durumda da kesilen trafik cezası 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim yapılıyor. Yeni düzenleme trafik borcu olanlara kolaylık sağlıyor.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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