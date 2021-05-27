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Elektrik fiyatlarında yeni sistem

Fiyat risklerini ortadan kaldıracak sistemler devreye giriyor. AVM'ler, OSB'ler, sanayiciler gelecek dönemlerin elektriğini bugünden alıp, fiyat değişimlerinden kendilerini koruyabilecek
 27 Mayıs 2021 09:25
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Elektrik fiyatlarında yeni sistem

Türkiye, 1 Haziran'da elektrik sektöründe yeni bir dönemi başlatacak. Fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskleri ortadan kaldıracak olan Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ile Yeşil Sertifika (YEK-G) Sistemi devreye girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmelerle şekillendirilen mevzuat ile VEP, piyasa katılımcısına gelecekte yapmayı planladığı ticaretin hacmini bizzat kendisi tarafından belirleme imkanını sunacak.

Bu çerçevede AVM'ler, OSB'ler, sanayiciler gibi büyük tüketiciler, gelecek dönemlerin elektriğini bugünden alarak fiyat değişimlerinden kendilerini koruyabilecek. Üreticiler de elektriğini önceden satarak fiyat değişimlerinden etkilenmemiş olacak.

Böylece, ilgili işlemlerde gelir öngörülebilirliği de artmış olacak. Tüm bu imkanlar maliyetlerin azaltılmasını sağlarken, istihdama da olumlu katkıda bulunacak.

YEŞİLE SERTİFİKA
YEK-G sistemine de tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilip üretilmediği sertifikayla garanti altına alınacak. Tasarlanan sistemle, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen her megavatsaat elektrik sertifikalandırılacak.

EPİAŞ, oluşturacağı piyasa üzerinden talep eden üreticiler adına elektronik YEK-G belgesi düzenleyecek ve piyasada bu belgelerin ticareti yapılarak fiyatlar serbestçe belirlenebilecek.

AB'YE İHRACATI KOLAYLAŞTIRACAK
VEP ile fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskler ortadan kaldırılacağı gibi piyasanın öngörülebilirliği daha da yükselecek. EPİAŞ garantör rolü ile piyasaya olan güveni artıracak.

YEK-G ile ihracatçılar yenilenebilir enerji kullandıklarını şeffaf bir şekilde kanıtlayabilecek. Sistem Avrupa Birliği'ne ihracatı da kolaylaştıracak.
Sabah
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