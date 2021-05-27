4 yıldır firari olan FETÖ'nün Emniyetin 'Mahrem İmamı' yakalandı
|27 Mayıs 2021 09:28
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) emniyet mahrem imamı olan ve 4 yıldır aranan şüpheli N.Ç, Etimesgut ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde FETÖ/PDY ile mücadele için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu, hakkında 2017'den bu yana Ankara Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçu"ndan aranma kaydı bulunan, FETÖ/PDY'nin "Soner" kod adlı emniyet mahrem imamı N.Ç'nin, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi.
Dört yıldır firari olarak aranan şüpheli N.Ç'nin yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve başkasının üzerine kayıtlı bir aracı kullandığını tespit eden özel ekip, takibe aldıkları N.Ç'yi saklandığı eve düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.
Yakalanmamak için sahte kimlik de kullandığı belirlenen şüphelinin, polis uygulamalarından bu şekilde kurtulduğu anlaşıldı.
Operasyon sırasında yine başkasına ait kimlik numarasını söyleyerek polislerden kurtulmaya çalışan N.Ç'nin, kimlik tespit çalışması sonucu doğru kişi olduğu belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığından ihraç olan zanlının, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel mesajlaşmalar yaptığı tespit edildi.
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