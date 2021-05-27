Diyanet, yurtdışına 485 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışında 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 485 din görevlisi görevlendirecek.

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK DİN GÖREVLİLERİNİ SEÇME SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımızca yurtdışında görevlendirilmek üzere sınavla din görevlisi seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup, başarılı olunması halinde her defasında birer yılı geçmemek üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

1. GENEL ESASLAR

Bu sınav, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurtdışında görevlendirilecek din görevlilerini seçmek amacıyla açılmış olup, işbu Duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

1. İlgili Mevzuat;

a) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

b) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BAOKK),

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 04.05.2021 tarihli ve 39 sayılı Kararı,

2. Yurt dışında görevlendirilecek din görevlileri, 'Mesleki Yeterlilik Sınavı' ve 'Temsil Yeteneği Sınavı'na tabi tutulacaklardır. Seçilecek din görevlilerinin görevlendirileceği ülkeler ve sayıları Duyuru ekinde yer alan tablolarda (Ek-1) belirtilmiştir.

3. "Mesleki Yeterlilik Sınavı", Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yazılı ve mülakat sınavı olarak iki aşamalı, 'Temsil Yeteneği Sınavı' ise mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir. 'Mesleki Yeterlilik Sınavı' ve 'Temsil Yeteneği Sınavı' na ilişkin gerekli duyurular www.diyanet.gov.trinternet adresinden yapılacaktır.

4. Adaylar, kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sınava giriş bilgilerini ve sınav sonuçlarını https://www.dibbys.gov.tr/internet adresinden öğrenebileceklerdir.

5. Adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu duyurudaki genel amaçlı dilekçe örneğini (Ek-2) kullanacaklardır.

6. Sınav süreci başladıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ya da ihtiyaçların ortadan kalkması halinde kontenjanları azaltmaya veya artırmaya Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir.

7. Yapılan sınav sonucu bir ülke grubunda din görevlisi ihtiyacının karşılanamaması durumunda, görevlendirilmeye esas başarı sıralama listesinde bulunan ve şartları taşıyan din görevlileri arasından diğer ülke gruplarına Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirme yapılabilecektir.

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ 2.1. Başvuru Şartları



1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışıyor olmak ve sınav başvurusunun son günü itibarıyla Din Hizmetleri Sınıfındaki kadrolarda fiili olarak 5 (beş) yıl görev yapmış olmak, (sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur'an Kursu Öğreticiliğinde geçen süreler dahil, askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç)

3. Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 3 (üç) yıldır fiilen Başkanlık teşkilatında görevli bulunmak,

4. Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

5. Son 10 (on) yılda uyarma ve kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendinin 5'inci fıkrasında sayılan

suçlardan hükümlü bulunmamak,

7. Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

8. En az 2 (iki) yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

9. Tablo-2'de yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanlarına başvuracaklardan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Şef, VHKİ, Memur ve Şoför kadrolarında çalışanlar için Din Hizmetleri Sınıfında 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olması şartıyla en az 2 (iki) yıllık dini yükseköğrenim mezunu veya dini yükseköğrenim alanı dışında herhangi bir lisans mezunu olmak.

10. 2019, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarından (MBSTS) birisine girmiş olmak,

11. İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Şube Müdürü, Murakıp, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı ve Şef kadrolarına ilk defa atananlar, sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle bulunduğu unvanda 2 (iki) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurt dışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-3 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

12. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurt dışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-4 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

13. Sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya planlanmış olmamak,

14. Yurtdışında görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak,

15. Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

16. Adli Sicil kaydına dair belgeyi sisteme yüklemek, (E-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

17. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

18. Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

DİKKAT!

> BAOKK kapsamında yurt dışında görevlendirme en fazla 2 (iki) kez yapılır.

> Yurt dışında görevlendirilen din görevlileri 6 (altı) ay fiilen görev yapmadan kendi isteğine bağlı olarak yurt içi görevlerine dönemezler.

> Aylıksız izinde olan din görevlileri de bu sınava başvurabileceklerdir.

> Daha önce yapılan yurt dışı din görevliliği sınavlarında başarılı olarak görevlendirilme sırası bekleyenlerden (henüz görevlendirilmemiş olanlar), önceki ülke grubundan farklı bir ülkede görevlendirilmek amacıyla bu sınava başvurabileceklerdir. Bu durumda olan din görevlileri, görevlendirilmeye hak kazandığı ülke gruplarından yalnız birinde görevlendirilir.

2.2. Özel Şartlar

1. Tablo-1 ve Tablo-2'de Yabancı Dil Belgesine sahip olma şartı aranan din görevlisi kontenjanlarına başvuru yapacakların tabloda belirtilen yabancı dillerden;

01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az "45 Puan",

01.01.2019 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az "40 Puan",

01.01.2020 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az "35 Puan" almış olmak veya ÖSYM

tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan,

01.01.2015 tarihi ve sonrasında alınmış "B1" veya üstü,

01.01.2019 tarihi ve sonrasında alınmış "A2",

01.01.2020 tarihi ve sonrasında alınmış "A1" düzeyinde dil belgesine* sahip olmak.

DİKKAT!

*ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil belgelerine https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdfadresinden ulaşılabilir.

2. Tablo - 3'te yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanları için başvuru yapacak adayların; İsveççe, Norveççe, Danca, Flemenkçe, Hollandaca, İtalyanca, Macarca ve İspanyolca dillerinden birinden sınav ilan tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içinde MEB tarafından onaylı Dil Kursları, TÖMER, Üniversitelerden alınmış veya ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine esas olmak üzere kabul gören dil belgesine sahip olmak.

3. Tablo-4/B'de yer alan ülke gruplarında belirlenen İngilizce ve Arapça dilleri kategorisinden başvuracakların, 01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az "45 Puan" almış olmak veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan B1 ve üzeri dil belgesine sahip olmak, İngilizce ve Arapça dışındaki diller kategorisinden (ilgili ülkelerin resmi dili veya Rusça, Bulgarca, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca, Rumence, Kazakça, Kırgızca ve Gürcüce) başvuracakların, sınav ilan tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içinde MEB tarafından onaylı Dil Kursları, TÖMER, Üniversitelerden alınmış veya ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine esas olmak üzere kabul gören dil belgesine sahip olmak.

4. Tablo 5/A-B'de yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanı için başvuracaklarda ilgili ülkeye ait geçerli vize, vatandaşlık veya oturum iznine sahip olmak.

5. Tablo 5/B'de Yabancı Dil Belgesine sahip olma şartı aranan din görevlisi kontenjanlarına başvuru yapacakların geçerli vize, vatandaşlık veya oturum iznine sahip oldukları ülke dilinde ya da İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden;

01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az "45 Puan",

01.01.2019 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az "40 Puan",

01.01.2020 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az "35 Puan" almış olmak veya ÖSYM

tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan,

01.01.2015 tarihi ve sonrasında alınmış "B1" veya üstü,

01.01.2019 tarihi ve sonrasında alınmış "A2",

01.01.2020 tarihi ve sonrasında alınmış "A1" düzeyinde dil belgesine* sahip olmak.

6. Her bir kontenjan kategorisinde (Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4/A-B ve Tablo-5/A-B) başvuran adayların, görevlendirme yapılacak ülkenin vize itasına ilişkin dil belgesi vb. şartlarında değişiklik olması halinde Başkanlıkça verilecek süre içerisinde ilgili ülke makamları tarafından talep edilen belgeyi temin ederek ibraz etmek.

2.3. Başvuru İşlemleri 2.3.1. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri a) Başvurular bireysel olarak,www.dibbys.gov.trinternet adresinde yer alan "Sınav İşlemlerim" menüsünden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 31 Mayıs 2021 - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular, 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 17.00'da sona erecektir.

b) Adaylar, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan kimlik, öğrenim, yabancı dil bilgisi, hizmet süresi vb. bilgilerini başvuru yapmadan önce veya başvuru esnasında DİBBYS modülünden kontrol ederek varsa yanlış veya eksik bilgileri düzelttirebileceklerdir.

DİKKAT!

> Adayların özlük durumunda meydana gelen değişikliklere dair (Yabancı Dil, Hafızlık, Öğrenim vb.) bilgi ve belgelerini sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle sisteme yüklemeleri kontenjan tercihleri için kendilerine avantaj sağlayacaktır.

c) Adayın bireysel başvurusu,

1) Merkez Teşkilatında görev yapanlar için bağlı bulundukları Birimlerince,

2) İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar için bağlı bulundukları İl Müftülüklerince,

3) Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler için bağlı bulundukları Müdürlüklerince,

4) Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler için bağlı bulundukları Müdürlüklerince,

5) Yurt dışında görev yapanlar için bağlı bulundukları Müşavirlik/Ataşelik/ Koordinatörlüklerince onaylanacaktır.

d) Adayların başvuru sistemine girmiş olduğu bilgi ve belgeler ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından kontrol edildikten sonra Başkanlığımız DİBBYS başvuru onay modülü üzerinden en geç15 Haziran 2021 Salı günü mesai bitimine kadar onaylanacaktır.

e) Adaylar, Duyuru ekinde (Ek-1) belirtilen tablolardan ve ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruya uygun olarak tamamlanması gerekmektedir.

f) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur. Başvurunun kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur.

g) Aday, elektronik başvuru ile duyuruda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

2.3.2. Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı Yöneticileri Tarafından Yapılacak İşlemler

a) Adayların başvuru ekranındaki bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek DİBBYS Başvuru onay modülünden 15 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar onaylamak.

b) Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra adaya bilgilerin doğruluğunu kontrol ettirmek, imzalatmak ve onayladıktan sonra adaya vermek.

c) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvuruları kabul etmemek.

d) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde değişiklik yaptırmamak.

e) Başvuru esnasında aday tarafından ibraz edilen fiziki belgeleri muhafaza etmek, gerektiğinde Başkanlığa ulaştırmak.

f) Bilgi ve belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan verdiği sonradan ortaya çıkan aday hakkında gerekli idari işlemi başlatmak. (Bu durumdaki adayın sınavla ilgili tüm hakları iptal edilecektir.)

2.3.3. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan,

b) Bilgi ve Belgeleri eksik, yanlış, geçersiz veya hatalı olan,

c) Yanlış beyanda bulunan ve başvurusunu Duyuruda belirlenmiş süre içerisinde yapmayan,

d) Başvuru işlemi elektronik ortamda Duyuruda belirlenmiş süre içerisinde bağlı bulunduğu birim tarafından onaylanmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK DİN GÖREVLİLERİ İÇİN YAPILACAK SINAVLAR

Yurt dışında görevlendirilecek din görevlileri, mülakat şeklinde yapılacak olan "Mesleki Yeterlilik Sınavı" ile "Temsil Yeteneği Sınavı" olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacaktır.

''Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'nda başarılı olan adaylar ''Temsil Yeteneği Sınavı''na alınacaklardır.

4. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 4.1. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Sınav Konuları



a) Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı (MBSTS) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.

b) 2019, 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'ndaki (MBSTS) puan sırasına göre Duyuru ekinde yer alan (Ek-1) tablolarda belirtilen her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil, "Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı" için çağrılacaktır.

c) Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için sınavın ikinci aşaması olan "Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavına" tabi tutulacaklardır.

d) ''Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'' konuları, soruların konulara göre ağırlıkları ile puan değerleri aşağıda belirtilmiştir:

I ¦ Kur'an-ı Kerim: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hurüf, ezber olarak Yasin, Mülk, Fetih, Hucurat, Rahman sureleri ve Amme cüzü, 25 Puan II ¦ Tefsir: Kur'an-ı Kerim Meali, Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları, Kur'an Yolu Tefsiri,

¦ Hadis: Riyazu's-Salihin, Hadislerle İslam,

¦ Fıkıh: İslam İlmihali, İslam Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dini Meseleler,

¦ İslam Tarihi: Peygamberimizin Hayatı,

¦ Fıkıh, Tefsir ve Hadis Usulü, Kelam, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi, 25 Puan III ¦ Hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler,

¦ Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının dini ve sosyo-kültürel yapısı,

¦ Milli tarih, coğrafya ve genel kültür konuları 25 Puan IV ¦ Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumsal yapısı ve hizmet alanları 25 Puan T O P L A M 100 Puan

4.2. Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi

a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı 'Sınav Tarihi' ve 'Sınav Giriş Belgeleri' Başkanlığımız http://www.diyanet.gov.tradresinden veya Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün https://disiliskiler.diyanet.gov.tr/adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b) Sınav Giriş Belgesinde, adayın kimlik bilgileri ile sınavın yapılacağı tarih ve bina bilgileri yer alacaktır. Aday sınava 'Sınav Giriş Belgesi'nde yer alan sınavın yapılacağı binada ve salonda girecektir.

4.3. Mesleki Yeterlilik Sınavı Uygulaması

a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'na girecek adaylar kimlik kontrolleri için 'Sınav Giriş Belgeleri'nde belirlenen saatte ve binada hazır bulunacaktır.

b) Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik Numarası yer alan Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, geçerlilik süresi devam eden Pasaport gibi belgelerinden biri ile sınava girebileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4.4. Mesleki Yeterlilik Sınavı Değerlendirmesi

a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.

b) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavının baraj puanı 60 (altmış)'tır. Adayın Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmesi için Komisyon üyelerinin ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.

c) Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Yazılı Sınavı (MBSTS) puanı ile Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı puanlarının toplamının aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.

d) Mesleki Yeterlilik Sınavından en az 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlanarak puan üstünlüğüne göre her Tablo ve ülke grubu için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak Duyuru ekinde (Ek-1) yer alan tablolarda belirtilen sayıda din görevlisi Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.

e) Mesleki Yeterlilik Sınavı sonucuna göre yapılacak başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile aynı puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.

f) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı sonuçlarıwww.diyanet.gov.trinternet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

4.5. Mesleki Yeterlilik Sınavı İtirazları

a) Adaylar; Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren matbu dilekçe (Ek-2) ile yazılı olarak bağlı bulundukları birimler üzerinden en geç 7 (yedi) gün içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yapacaklardır.

b) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu itirazları 15 (on beş) gün içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktır.

c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve faks/elektronik posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

d) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

DİKKAT!

> Bu sınava başvuranlar, bu Duyuruda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş hususları kabul etmiş sayılır.

5. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI 5.1. Temsil Yeteneği Sınavı, Sınav Konuları ve Değerlendirme



a) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından mülakat şeklinde yapılacaktır.

b) Temsil Yeteneği Sınavına girecek adayların sınav tarihleriwww.diyanet.gov.trinternet adresinden duyurulacaktır.

c) Temsil Yeteneği Sınavının baraj puanı 70 (yetmiş)'tir.

d) Temsil Yeteneği Sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.

e) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Üyelerinin ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden her bir aday için verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

f) Temsil Yeteneği Sınavı'ndan en az 70 (yetmiş) puan alan adayların, bu puanları ile Mesleki Yeterlilik Sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır.