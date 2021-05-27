40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusu açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuya ilişkin sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama:

813 bini aşkın öğretmenin aşılaması tamamlandı.

Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.

40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu.

Sağlıkla kavuşmak dileğiyle...