40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusu açıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusunun açıldığını söyledi. Selçuk böylece, 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşılandığını duyurdu.
|27 Mayıs 2021 09:48
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuya ilişkin sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama:
813 bini aşkın öğretmenin aşılaması tamamlandı.
Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.
40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu.
Sağlıkla kavuşmak dileğiyle...
Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 27, 2021
40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu.
Sağlıkla kavuşmak dileğiyle...
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