1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 1.426,55 puandan başladı.
 27 Mayıs 2021 10:05
+Aa- Yazdır
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,52 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.426,55 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile metal ana, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi dün, özellikle banka hisselerinde güçlenen tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izledi ve günü yüzde 1,92 artışla 1.427,06 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altının yüksek seyri devam ediyor, gramı 516 TL'den işlem görüyor
27 Mayıs 2021 11:00		 Güne başlarken döviz fiyatları
27 Mayıs 2021 09:38
Özel sektöre 6 ay ödemesiz 12 taksitle nefes kredisi
27 Mayıs 2021 09:17		 Borsa günü yükselişle tamamladı
26 Mayıs 2021 18:24
Altın yükselişini bugün de sürdürdü
26 Mayıs 2021 18:03		 Dolar günü 8,43 TL'den tamamladı
26 Mayıs 2021 17:56
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
26 Mayıs 2021 09:21		 Borsa günü rekor düşüşle kapattı
25 Mayıs 2021 18:24
Altının yükselişi devam ediyor: 513 TL oldu
25 Mayıs 2021 17:52		 Avro günü rekorla tamamladı: 10,34 TL
25 Mayıs 2021 17:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:28 - Maliye Bakanlığının 244,6 milyar liralık alacağı yapılandırılacak11:23 - Kovid-19 sonrası 'kimyasal kokulardan uzak durun' tavsiyesi11:22 - Diyarbakır annelerinin eylemi bölgeye yayılıyor11:20 - Kuraklık nedeniyle tahıl ve sebzede üretim azalacaak, meyvede artacak11:19 - İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını kamuoyunun görüşüne açacak11:16 - İsrailli Gazete, hayatını kaybeden 67 Filistinli çocuğun fotoğrafını yayımladı
11:14 - Bu yağın litresi 7 bin euro11:10 - Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması: İnşallah bana hakkını helal etmiştir11:09 - İnternetten cep telefonu sipariş etti, Türkçe sözlük gönderildi11:00 - Altının yüksek seyri devam ediyor, gramı 516 TL'den işlem görüyor10:51 - Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi10:49 - Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
10:46 - Bakan Varank'tan muhalefete 'Sedat Peker' tepkisi: Sokak kabadayısının hezeyanları10:45 - BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak10:44 - 9 yıl önceki cinayetin faili komşusu çıktı10:41 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '27 Mayıs' mesajı10:36 - Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
10:34 - Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
23 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenik düştü
Suç örgütü liderlerini FETÖ'cüler korumuş
Diyanet, yurtdışına 485 din görevlisi görevlendirecek
Koruma güvenlik görevlisi saç uzatıp sakal bırakabilir mi?
40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusu açıldı
Parklarda maskesiz oturma ne zaman olacak?
Görev yeri değişen 3070 hakim ve savcının kararnamesi yayımlandı
Cani 4500 km öteden geldi, eşini İstanbul'da katletti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sağlıkçılara uygulanan şiddet 1
içi sıkılmak 1
sözlüğe küsmek olmaz 6
true size map 1
fular 2
tarçın 1
Haziran 2021 2
Astrazeneca 1
yaz dizileri 1
aha kapı aha da sapı 4
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam