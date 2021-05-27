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Müyorbir Genel Sekreter Yardımcısı'nın bilgisayarından talimat çıktı!

ÜNAYDIN, 37 kişinin öldürüldüğü Kobani terör olayları soruşturması kapsamında Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Genel Sekreter Yardımcısı Bircan Yorulmaz'ın da tutuklandığını haber yapmıştı. Kobani davası sanıklarına ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi.
 27 Mayıs 2021 10:16
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Müyorbir Genel Sekreter Yardımcısı'nın bilgisayarından talimat çıktı!

Bahsettiğim haber aynen şöyle:

'Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu Kobani davası dosyasının delilleri arasında yer alan bir e-posta, 37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiğini ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre; Kobani davası sanıklarına ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi. Bunlara ilişkin yapılan incelemede, bazı sanıkların dijital materyallerinde, terör örgütleri PKK, YPG ve YPS'ye ait belge, fotoğraf ve örgütsel talimat bulundu.

Bu deliller arasında, tutuklu sanık eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, 'Acil Çağrı' başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Türkiye genelinde yaşanan terör eylemleri talimatının yer aldığı belirlendi."

Hatırladınız mı Bircan Yorulmaz kimdi? 2015 yılından beri Müzik Yorumcuları Meslek Birliği yani MÜYORBİR'in Genel Sekreter Yardımcılığı'nı yürüten ve Burhan Şeşen'in başkanlığını yaptığı MÜYORBİR yönetiminin "Biz şahsın bu ilişkilerini haberlerde okuduk" dediği kişi...


Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide yer alan oyuncu Fatih Koyunoğlu, iddiaya göre Kadıköy'de bulunan bir eğlence mekanında tanıştığı kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulundu. Seda Çakmaksoy'un şikayeti sonrası oyuncu Fatih Koyunoğlu hakkında 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ünlü oyuncunun yargılandığı davanın 3. celsesi İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma sonu mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide yer alan oyuncu Fatih Koyunoğlu, iddiaya göre kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulundu. Olay günü iddiaya göre Kadıköy'de bulunan bir eğlence mekanına giden oyuncu Fatih Koyunoğlu, aynı mekanda bulunan Seda Çakmasoy ile tanışmak istedi. Gürültü sebebiyle konuşamadıklarından dolayı mekandan birlikte ayrılan ikili, yakın yerde bulunan ve ünlü oyuncunun da ortağı olduğu tiyatro binasına gitti.

TİYATRO SOHBETİ BAHANE OLMUŞ

Kendisi gibi ünlü oyuncunun da tiyatroyla ilgilenmesinden kaynaklı sohbet etmek isteyen Seda Çakmaksoy, bir süre sonra beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Alkolün de etkisiyle oyuncu Fatih Koyunoğlu, Seda Çakmaksoy'a sarılarak genç kadını öpmeye çalıştı. Genç kadının bu durumu reddederek amacının sadece tiyatro üzerine sohbet etmek olduğunu söylemesi üzerine ünlü oyuncu, genç kadından özür diledi.

ISRARLA DEVAM ETMİŞ

Bir süre tiyatro üzerine sohbet ettikten sonra oyuncu Fatih Koyunoğlu'nun tekrar genç kadını öpmek istemesi üzerine Seda Çakmaksoy binadan çıkmak istedi. O esnada apartman boşluğuna doğru ilerleyen Seda Çakmaksoy'un yanına gelerek cinsel saldırıda bulunan oyuncu Fatih Koyunoğlu, genç kadının sert tepki vermesi üzerine peşinden giderek genç kadını taciz etmeye devam etti. Bunun üzerine kamera olduğunu söyleyen genç kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yaşananlardan sonra Seda Çakmaksoy'un oyuncu Fatih Koyunoğlu'ndan şikayetçi olması üzerine ünlü oyuncu hakkından 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3. Celsesi de görüldü. Duruşmaya müşteki Seda Çakmaksoy ile sanık Fatih Koyunoğlu ve taraf avukatları katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada müşteki Seda Çakmaksoy, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık Fatih Koyunoğlu ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek olay gününden 3 gün sonra müştekinin kendisiyle bir kafede 4 saat boyunca oturup çay içtiğini, iddia edilen olaylar yaşansaydı müştekinin kendisiyle bu şekilde oturmamasının gerektiğini söyledi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.
Sabah
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