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9 yıl önceki cinayetin faili komşusu çıktı
Mersin'in Erdemli ilçesinde 9 yıl önce bıçakla öldürülen kişinin komşusu, katil zanlısı olarak tutuklandı.
|27 Mayıs 2021 10:44
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Alınan bilgiye göre, Koyuncu Mahallesi'nde yaşayan Bilal Kemik'in 3 Kasım 2012'de evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince özel ekip oluşturuldu.
Cinayetle ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran özel ekip, Kemik'in babasına ait 3 katlı binada kiracı olarak oturan İ.G'yi takibe aldı.
İ.G'nin evindeki giysileri üzerinde yapılan kriminal incelemede, maktulün kan izlerine rastladı.
Bulgular üzerine gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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