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Bakan Varank'tan muhalefete 'Sedat Peker' tepkisi: Sokak kabadayısının hezeyanları

Bakan Varank: "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir."
 27 Mayıs 2021 10:46
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Bakan Varank'tan muhalefete 'Sedat Peker' tepkisi: Sokak kabadayısının hezeyanları

Bakan Varank: "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir."

Anadolu Ajansı
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