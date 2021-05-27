Bakan Varank'tan muhalefete 'Sedat Peker' tepkisi: Sokak kabadayısının hezeyanları

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 4 İSMİ HSK ÜYELİĞİNE ATADI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 4 üyesi belirlendi. Mevcut iki isim yeniden üyeliğe seçilirken, diğer iki isim ise İstanbul ve Trabzon adliyelerinde oldu.