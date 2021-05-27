Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Süleyman Soylu'nun ekranda yönetilmesinin oldukça zor olduğunu öne sürerek, "Süleyman Soylu'yu ekranda birkaç kez konuk ettim. Dikkatler kendisine bu denli çevrilmediği zamanlarda konuk olmuştu bizim programa. Her programdan sonra ulaştığım kanaat şu oldu: Süleyman Soylu, ekranda yönetilmesi çok zor ama çok zor bir konuk." dedi.

Ekran önünde Soylu'nun kendi mesajını vermek istediğini söyleyen Hakan, "Süleyman Soylu, ekranda genellikle... Kendi gündemini ısrarla takip eder. Mesajlarını vermenin peşindedir. Sürekli soruların ötesine geçer. İstediği temayı istediği sürede anlatmaya çalışır. Araya girmelere genellikle pek izin vermez. Araya girilse de ustalıkla savuşturur..." ifadelerini kullandı.

Hakan yazısını şöyle sürdürü:

"Moderatörler için de soru soran gazeteciler için de zor bir konuktur yani.

Bu Süleyman Soylu'nun tarzıdır.

Kolay zamanlarda da böyledir.

Zor zamanlarda da böyledir.

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Soylu'nun son TV performansını analiz edenler, bunu gözden ırak tutmamalı."

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