İsrailli Gazete, hayatını kaybeden 67 Filistinli çocuğun fotoğrafını yayımladı
İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi bugünkü birinci sayfasında, Gazze'deki son İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 67 Filistinli çocuğun fotoğraflarını yayınladı ve "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur" ifadelerini kullandı
|27 Mayıs 2021 11:16
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