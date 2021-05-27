İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını kamuoyunun görüşüne açacak
|27 Mayıs 2021 11:19
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- İYİ Parti, "parlamenter sistem" çalışmasını kamuoyunun görüş ve önerisine açacak.
İYİ Parti, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığının koordinatörlüğünde "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasıyla ilgili kitapçık hazırladı.
"Türkiye, milletin evinde, Türk milleti ile birlikte yönetilir" sloganının yer aldığı kitapçık, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek, sanayi ve ticaret odaları ve siyasi partilerle paylaşılarak görüş ve önerileri istenecek.
-"Millet tartışsın istiyoruz"
İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, AA muhabirine, çalışmanın içeriğine ilişkin bilgi vererek, "Türkiye'nin yeni sistemi için söz söylemek isteyen herkesten katkı bekliyoruz. Eleştirileri varsa eleştiri ve yeni fikirlerini bekliyoruz." dedi.
Özellikle anayasa şeklinde bir çalışma yapmak istemediklerini belirten Erdem, şunları söyledi:
"Bu, yaşayan bir metin. Yeni ihtiyaçlara göre ilavelerin yapılacağı, bütün kurumların, odaların, üniversitelerin, diğer siyasi partilerin görüşleri çerçevesinde genişleyecek, değişecek bir metin. Tartışılsın istiyoruz. Millet tartışsın istiyoruz. En önemlisi milletin görüşü. Biz milletimize bunu sunuyoruz, milletimize bu bir söz. 'İktidara geldiğimizde yeni anayasayı yaparken bu çerçevede, bu ilkelerde yapacağız' diyoruz. Çalışmamızı üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, meslek, ticaret ve sanayi odalarının görüşüne açacağız, görüş ve önerilerini isteyeceğiz."
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