1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuraklık nedeniyle tahıl ve sebzede üretim azalacaak, meyvede artacak

Üretim miktarlarının bu yılın ilk tahmininde geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,7, sebzelerde yüzde 0,3 azalması, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7,1 artması bekleniyor
 27 Mayıs 2021 11:20
+Aa- Yazdır
Kuraklık nedeniyle tahıl ve sebzede üretim azalacaak, meyvede artacak

Türkiye'de üretim miktarının bu yılın ilk tahmininde geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,7, sebzelerde yüzde 0,3 azalacağı, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7,1 artış göstereceği öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerini açıkladı.

Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,7 azalışla 67,9 milyon tona, sebzelerde yüzde 0,3 düşüşle 31,1 milyon tona gerileyeceği, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 7,1 artışla 25,3 milyon tona çıkacağı tahmin edildi.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 5,5 azalarak yaklaşık 35,1 milyon ton olacağı öngörüldü.

Buğday üretiminin yüzde 7,3 düşerek 19 milyon ton, mısır üretiminin yüzde 1,5 azalarak 6,4 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 6 düşerek 7,8 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 3,6 azalarak 285 bin ton olması hesaplanırken yulaf üretiminin yüzde 6,5 artarak yaklaşık 335 bin ton olması bekleniyor.

Baklagillerin önemli ürünlerinden nohudun yüzde 12,7 düşerek 550 bin ton ve yumru bitkilerden patatesin yüzde 1,9 azalarak 5,1 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Kuru fasulyenin yüzde 3,8 artarak 290 bin ton, kırmızı mercimeğin de yüzde 6,6 yükselerek 350 bin tona ulaşması öngörüldü.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 12,7 artarak 175 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 14,7 yükselerek yaklaşık 2,4 milyon ton olacağı hesaplandı.

Tütün üretiminin yüzde 5,2 artarak 80,5 bin ton olacağı öngörülürken şeker pancarı üretiminin yüzde 8,8 azalarak 21 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

- Sebze üretimi azalacak

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 0,4 azalış, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 2,3 artış öngörüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden salçalık kapya biberde yüzde 8,4, sivri biberde yüzde 7,3, sakız kabakta yüzde 7,3 artış olurken domateste yüzde 1,5, karpuzda yüzde 2,6, hıyarda yüzde 1,9 düşüş olacağı hesaplandı.

- Meyve üretiminde artış bekleniyor

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 0,9, üzümde yüzde 0,2 azalış olacağı tahmin edilirken şeftalide yüzde 2,7, kirazda yüzde 1,8, çilekte yüzde 18,2, zeytinde yüzde 44,3 artış bekleniyor.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 10,4, portakalda yüzde 38,7, limonda yüzde 22, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 5,3 artış öngörülürken Antep fıstığında yüzde 66,3 azalış olacağı tahmin edildi.

İncir üretimi değişim göstermeyerek 320 bin tonda kalması beklenirken muz üretiminin yüzde 11,5 artacağı öngörüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kuraklık desteği yolda
27 Mayıs 2021 07:06		 Bu proje Konya-Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
26 Mayıs 2021 23:53
Altcoinler yükseliş eğiliminde
26 Mayıs 2021 23:19		 Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı
26 Mayıs 2021 21:46
Konutlarda doğal gaz tüketimi 2020'de yaklaşık yüzde 7 arttı
26 Mayıs 2021 11:22		 Enerji sektörü için 'tek elden yönetim' önerisi
26 Mayıs 2021 08:16
Kripto ile kara para aklanıyor: Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor
26 Mayıs 2021 06:15		 Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye tatilini iptal etmedi
25 Mayıs 2021 19:50
Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi
25 Mayıs 2021 12:24		 Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak
25 Mayıs 2021 11:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:28 - Maliye Bakanlığının 244,6 milyar liralık alacağı yapılandırılacak11:23 - Kovid-19 sonrası 'kimyasal kokulardan uzak durun' tavsiyesi11:22 - Diyarbakır annelerinin eylemi bölgeye yayılıyor11:20 - Kuraklık nedeniyle tahıl ve sebzede üretim azalacaak, meyvede artacak11:19 - İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını kamuoyunun görüşüne açacak11:16 - İsrailli Gazete, hayatını kaybeden 67 Filistinli çocuğun fotoğrafını yayımladı
11:14 - Bu yağın litresi 7 bin euro11:10 - Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması: İnşallah bana hakkını helal etmiştir11:09 - İnternetten cep telefonu sipariş etti, Türkçe sözlük gönderildi11:00 - Altının yüksek seyri devam ediyor, gramı 516 TL'den işlem görüyor10:51 - Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi10:49 - Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
10:46 - Bakan Varank'tan muhalefete 'Sedat Peker' tepkisi: Sokak kabadayısının hezeyanları10:45 - BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak10:44 - 9 yıl önceki cinayetin faili komşusu çıktı10:41 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '27 Mayıs' mesajı10:36 - Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
10:34 - Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
23 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenik düştü
Suç örgütü liderlerini FETÖ'cüler korumuş
Diyanet, yurtdışına 485 din görevlisi görevlendirecek
Koruma güvenlik görevlisi saç uzatıp sakal bırakabilir mi?
40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusu açıldı
Parklarda maskesiz oturma ne zaman olacak?
Görev yeri değişen 3070 hakim ve savcının kararnamesi yayımlandı
Cani 4500 km öteden geldi, eşini İstanbul'da katletti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anamurda deniz suyu sıcaklığı 1
gıdıklanan vatoz 1
ambalaj açma eğitimi 2
şekerli yoğurt 3
yüzde yüz türk buğdayı 2
latin amerika müzikleri 1
yasaklanan animeler 1
yüzdeki seğirmeler 4
her şarkının altına yorum yapmak 1
bütün çinliler aynı anda 1
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam