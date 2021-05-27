1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır annelerinin eylemi bölgeye yayılıyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti il sınırlarını aştı- Evlat nöbetine katılım her geçen gün artarken, aileler Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'ta da çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için belirli aralıklarla eylem yapıyor- Eylemin başladığı günden bugüne kadar 25 aile evladına kavuştu
 27 Mayıs 2021 11:22
+Aa- Yazdır
Diyarbakır annelerinin eylemi bölgeye yayılıyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi il sınırlarını aşıp Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'a yayıldı, bugüne kadar 25 aile evladına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı mücadelesi sonuç veren anne Akar, 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu.

Hacire Akar'ın oğlu için gösterdiği çaba, benzer acıyı yaşayan diğer aileleri de harekete geçirdi. Akar'ın mücadelesini örnek alan anneler Fevziye Çetinkaya, Ayşegül Biçer ve Remziye Akkoyun'un, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylemde 632 gün geride kaldı.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ve yurdun dört bir yanından gelen diğer ailelerin de eyleme katılmasıyla sayı 225'e ulaştı.

Tüm Türkiye'ye seslerini duyuran aileler, toplumun birçok kesiminden gelen destek ziyaretleri ile eylemlerini sürdürüyor.

- Aileler kararlı mücadelelerinde engel tanımadı

Yaz kış, kar yağmur, bayram demeden evlat nöbetini aralıksız sürdüren aileler, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde de gerekli tedbirler ile oturma eylemine devam ediyor.

- 25 aile evladına kavuştu

Çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması ile ailelerden 25'inin evlat hasreti sona erdi. Bu ailelerin sevinci, eylemi sürdüren diğer anne ve babalara da umut oldu.

Aileler, Diyarbakır'ın yanı sıra Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'ta çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için eylem yapıyor.

- Şırnak

Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Hamdiye Aslan ve Emine Üstek, 10 Eylül 2020'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenledikleri yürüyüşün ardından HDP il binası önünde oturma eylemi yaptı.

İki annenin her hafta perşembe günü gerçekleştirdiği yürüyüş ve eyleme Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri de destek veriyor.

- Hakkari

Hakkari'de evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen 12 aile, 8 Ocak 2021'den bu yana HDP İl Başkanlığı önünde iki haftada bir cuma günleri eylem yapıyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, buradan HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyüp, basın açıklaması yapıyor.

- Van

Van'da 26 Şubat 2021'de 5 ailenin katılımıyla başlayan eylem, her hafta perşembe günü yeni ailelerin de katılımıyla sürüyor.

Sayıları 32'ye yükselen aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelerek ellerindeki dövizlerle terör örgütü PKK ile HDP aleyhine slogan atarak HDP il binasına kadar yürüyor.

Parti binası önünde bir süre oturma eylemi yapan aileler, çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

- Muş

Muş'ta 7 Nisan 2021'de çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 2 ailenin partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine zamanla katılım arttı.

Beş aile, çarşamba günleri HDP il binası önünde bir süre oturma eylemi yaparak hem terör örgütüne hem de HDP'ye tepkilerini dile getiriyor.

- İzmir

Kızına kavuşabilmek için Diyarbakır'daki oturma eylemine destek veren baba Mehmet Laçin, 7 Şubat 2020'de baypas ameliyatı olmak üzere gittiği İzmir'de de HDP il binası önünde eylemi sürdürdü.

Laçin'den sonra baba Yasür Dülge ve anne Muhbet Alemdağ da oğullarına kavuşmak için İzmir'deki eyleme dahil oldu. Aileler, İzmir'de bazı günler eylem yaptı.

- Berlin

Diyarbakır annelerinin çocukları terörün pençesine düşen ailelere çağrısı, Almanya'nın başkenti Berlin'de de duyuldu.

Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, 12 Kasım 2019'dan beri haber alamadığı kızını bulmak için 29 Şubat 2020'de terör örgütüne müzahir bir derneğin önünde oturma eylemi başlattı.

Anne Maide T, daha sonra Başbakanlık binası önünde eylem yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu
27 Mayıs 2021 12:53		 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı?
27 Mayıs 2021 12:36
Kovid-19 sonrası 'kimyasal kokulardan uzak durun' tavsiyesi
27 Mayıs 2021 11:23		 Bu yağın litresi 7 bin euro
27 Mayıs 2021 11:14
Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
27 Mayıs 2021 10:34		 Taksim'e yapılan cami yarın açılıyor
27 Mayıs 2021 10:03
Yemek siparişlerini baba yadigarı traktörle müşterilere ulaştırıyorlar
27 Mayıs 2021 09:24		 Parklarda maskesiz oturma ne zaman olacak?
27 Mayıs 2021 08:25
23 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenik düştü
27 Mayıs 2021 08:15		 Bilim adamlarından TBMM'ye tavsiye: Su Bakanlığı kurulsun
27 Mayıs 2021 07:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Yeni araştırma: Bir insan en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir?13:20 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:15 - Bazı kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin kapsamı genişliyor13:11 - Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik13:10 - KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak13:04 - Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
13:02 - Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu iki kişiden biri hayatını kaybetti12:53 - Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu12:50 - Yapılandırma teklifine meslek odalarının alacakları da dahil edildi12:49 - 15 Temmuz'da TV yayınlarını kesmekle görevlendirilen teknisyene ağırlaştırılmış müebbet12:45 - Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu12:43 - Trabzon açığa alınan ilçe jandarma komutanı dahil 8 kişiye FETÖ'den gözaltı
12:38 - Adnan Menderes döneminde ekonomide altın yıllar12:36 - 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı?12:35 - Havada SİHA, denizde SİDA. Hedefi tam isabetle vurdu12:30 - Evlenecek çiftlere sağladığı ücretsiz SMA testine bir ayda 430 çift başvurdu12:27 - 10 bin üniversite ve 1 milyon bilim insanının karşılaştırmalı verileri: AD Scientific Index 2021
12:25 - 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 830, yoksulluk sınırı 9 bin 219 lira oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
23 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenik düştü
Diyanet, yurtdışına 485 din görevlisi görevlendirecek
Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması: İnşallah bana hakkını helal etmiştir
Suç örgütü liderlerini FETÖ'cüler korumuş
40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusu açıldı
Koruma güvenlik görevlisi saç uzatıp sakal bırakabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haklı olduğu halde susan insan 5
hele şükür 1
rererö malikanesi buyrun 1
trip atan kadın 2
kahvemi nasıl alırım efendim 3
sözlüğe küsmek olmaz 6
all rights reserved 1
eyiste viyadüğü 1
tıngırdamak 1
dönüşüm muhteşem olacak 2
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 87 sözleşmeli büro personeli alacak.
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam