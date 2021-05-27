Maliye Bakanlığının 244,6 milyar liralık alacağı yapılandırılacak
|27 Mayıs 2021 11:28
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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığının 244 milyar 581 milyon lira tutarında alacağı bulunuyor.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla gelir vergisinden Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV), trafik para cezalarından yükseköğrenim kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkanı tanınacak.
Buna göre yapılandırma kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 10 milyar 22 milyon lira tutarında gelir vergisi, 25 milyar 571 milyon lira tutarında stopaj vergisi, 18 milyar 753 milyon lira tutarında kurumlar vergisi, 79 milyar 762 milyon liralık KDV, 14 milyar 754 milyon liralık ÖTV, 5 milyar 331 milyon liralık damga vergisi, 5 milyar 825 milyon liralık harçlar, 6 milyar 526 milyon liralık da MTV alacağı bulunuyor.
Bakanlığın trafik para cezası kaleminde 5 milyar 180 milyon lira, Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında kesilen idari para cezası olarak 206 milyon lira, karayolu kaçak geçiş idari para cezası 554 milyon lira, 890 milyon liralık ecrimisil, 5 milyar 736 milyon liralık yükseköğrenim kredi ve 122 milyon liralık yükseköğrenim harç kredisi alacağı yer alıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığının ayrıca usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, gecikme faizleri ile diğer alacaklarının da eklenmesiyle toplam 244 milyar 581 milyon lira tutarında alacağının yapılandırılması öngörülüyor.
Düzenlemeyle bu alacakların yanı sıra Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar da yapılandırılıyor. Ancak düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında tutuluyor.
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