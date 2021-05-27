Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Bakan Koca: Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin.
|27 Mayıs 2021 11:33
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım:
Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin.
Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021
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