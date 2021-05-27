Balıkesir'de 'mahrem yapı' soruşturması devam ediyor: 32 gözaltı
Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|27 Mayıs 2021 11:38
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
27 Mayıs 2021 13:04
|15 Temmuz'da TV yayınlarını kesmekle görevlendirilen teknisyene ağırlaştırılmış müebbet
27 Mayıs 2021 12:49
|Trabzon açığa alınan ilçe jandarma komutanı dahil 8 kişiye FETÖ'den gözaltı
27 Mayıs 2021 12:43
|Siirt'te araziye gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
27 Mayıs 2021 12:10
|Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
27 Mayıs 2021 12:10
|Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
27 Mayıs 2021 10:51
|4 yıldır firari olan FETÖ'nün Emniyetin 'Mahrem İmamı' yakalandı
27 Mayıs 2021 09:28
|İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı
27 Mayıs 2021 08:35
|Türkiye'yi tehdit için PKK'yı kullanıyorlar
27 Mayıs 2021 07:10
|Suç örgütü liderlerini FETÖ'cüler korumuş
27 Mayıs 2021 06:50