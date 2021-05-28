FETÖ ihraçlarına yetki veren geçici düzenleme uzatılacak mı?
|28 Mayıs 2021 00:02
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Bilindiği üzere, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, terör örgütü FETÖ başta olmak üzere Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu görevlilerinin ihraç işlemleri olağanüstü hal döneminde doğrudan kanun hükmünde kararnamelerle yapılmıştır.
Olağanüstü hal döneminin 18 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılması ile birlikte, bu süreçten sonraki soruşturma işlemlerini düzenleyen hususlar 31 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7145 sayılı Kanunla uygulamaya girmiştir.
Mezkür Kanunla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35 inci maddenin (A) ve (B) fıkralarında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen memurların ilgili düzenlemelerde belirtilen usule uygun olarak kamu görevinden ihraç edileceği hüküm altına alınmıştır.
Anılan geçici düzenlemeye göre yapılacak soruşturma ve ihraç işlemleri için öngörülen üç yıllık süre, kanunun yayım tarihine göre 31 Temmuz 2021 tarihinde sona ermektedir.
Başta askeriye, emniyet ve yargı kurumlarında her geçen gün ortaya çıkan yeni deliller ışığında FETÖ soruşturmalarına devam edildiği bilinmektedir. Bu kapsamda, geçici düzenlemenin devamının sağlanabilmesi için TBMM tarafından yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.
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