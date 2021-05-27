Bilirkişiye ilginç görev: Uygunsuz görüntüleri olan kadın kimin karısı?
|27 Mayıs 2021 11:45
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Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yaşayan genç adam S.M., sosyal medyada başta bir erkekle cinsel birliktelik yaşayan kadının görüntülerini izledi. O videodaki kadının eşi olduğunu iddia ederek boşanma davası açtı. O haberin ardından Eskişehir'de yaşayan E.U. da aynı video görüntüsünde bulunan kadının boşanma aşamasındaki eşi olduğunu iddia ederek mahkemeye koştu.
Biri kazağından diğeri ameliyat izin ve saçından tanıdı
İstanbul'da yaşayan S.M., "Bu benim karım. Kazağından tanıdım" deyip boşanma davası açarken, Eskişehir'de boşanma davası süren E.U. ise "Karım Ç.U.'yu ameliyat izinden ve saçından teşhis ettim" diyerek video görüntüsünü boşanma davasına delil olarak sundu.
İki mahkeme de bilirkişi görevlendirdi
İlginç durum karşısında İstanbul ve Eskişehir'deki mahkemeler, sosyal medyadaki cinsel ilişki görüntüsünü izleyerek katdının kimliğinin tespitini yapması için 'bilirkişi' görevlendirdi. Bilirkişilerden kimlik tespitiyle ilgili rapor istendi.
Bilirkişi: Videodaki kadın Ç.U olabilir, uyum sağlıyor
E.U. isimli şikayetçinin ihbarı üzerine görevlendirilen Eskişehir'deki davada bilirkişi raporu çıktı. Bilirkişi, "Videodaki kadın Ç.U. olabilir. Detaylar uyum sağlıyor" raporu verdi. İstanbul'daki davada ise bilirkişi raporu bekleniyor.
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