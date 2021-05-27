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Konya'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
|27 Mayıs 2021 11:53
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Ahmet Y. (23) idaresindeki 51 AAE 752 plakalı hafif ticari araç, Türbe Mahallesi Vatan Caddesi'nde, Suat Eriş'in (29) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Eriş, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Y. gözaltına alındı.
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