1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Husumetlisine benzediği kişiyi öldürmüştü, İstinaf müebbet hapsi onaylandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şişli'de ambulansla hastaneye götürülen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisine benzetip bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.
 27 Mayıs 2021 11:55
+Aa- Yazdır
Husumetlisine benzediği kişiyi öldürmüştü, İstinaf müebbet hapsi onaylandı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak 2020'de ambulansla gelen Emre Tyler Mays'ı, içeri gireceği sırada bıçakla saldırarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Akın Kutlu'ya verilen hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvuruları karara bağlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtilerek, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu kaydedildi.

Kararda, yerel mahkemece toplanan delillerin yerinde incelendiği, sanığın "çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu, bu nedenle cezada takdiri indirim nedeninin bulunmadığının gerekçeleriyle açıklandığı belirtildi.

Sanık savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği belirtilen kararda, incelenen dosyaya göre kurulan hükümde bir isabetsizliğin görülmediği, bu nedenle sanık avukatının hata hükümlerinin uygulanması ve sanık lehine cezada indirim yapılmasına yönelik istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği bildirildi.

Dairenin oy birliği ile aldığı karar, Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verildi.

- Davanın geçmişi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak 202'de ambulansla gelen Emre Tyler Mays, içeri gireceği sırada Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğramış, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan sanığı suç aletiyle yakalamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Davaya bakan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı kararında, sanık Akın Kutlu'yu "çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış ve cezada indirim uygulamamıştı.

Sanık Akın Kutlu'nun avukatı, yerel mahkemenin kararına karşı istinaf başvurusunda bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öz kızına tacizden 50 yıl verildi, istinaf kararı bozdu, tahliye etti
21 Mayıs 2021 08:35		 Sağlık nedeniyle işten çıkarılan pilotlar için emsal tazminat kararı
20 Mayıs 2021 11:21
İstinaf, yerel mahkemenin Kadir Şeker itirazlarını reddetti
15 Nisan 2021 16:56		 Mahkemenin müebbet verdiği sanığı, istinaf beraat ettirdi
08 Nisan 2021 18:03
Sakarya İstinaf, 2,55 yılda yaklaşık 78 bin dosyayı karara bağladı
08 Nisan 2021 11:43		 İzinsiz EFT'den banka sorumlu
04 Nisan 2021 10:08
Emine Bulut'un katilinin cezasını İstinaf onandı, aile Yargıtay'a başvurdu
01 Nisan 2021 14:15		 Oğlunun ölümüne neden olmaktan müebbet alan babaya, istinaftan 7,5 yıl hapis
29 Mart 2021 17:26
İstinaf, İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davasında kararını verdi
19 Mart 2021 17:11		 Mobbing'e 10 bin lira tazminat 'zenginleşme nedeni' sayıldı
14 Mart 2021 09:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Yeni araştırma: Bir insan en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir?13:20 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:15 - Bazı kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin kapsamı genişliyor13:11 - Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik13:10 - KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak13:04 - Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
13:02 - Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu iki kişiden biri hayatını kaybetti12:53 - Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu12:50 - Yapılandırma teklifine meslek odalarının alacakları da dahil edildi12:49 - 15 Temmuz'da TV yayınlarını kesmekle görevlendirilen teknisyene ağırlaştırılmış müebbet12:45 - Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu12:43 - Trabzon açığa alınan ilçe jandarma komutanı dahil 8 kişiye FETÖ'den gözaltı
12:38 - Adnan Menderes döneminde ekonomide altın yıllar12:36 - 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı?12:35 - Havada SİHA, denizde SİDA. Hedefi tam isabetle vurdu12:30 - Evlenecek çiftlere sağladığı ücretsiz SMA testine bir ayda 430 çift başvurdu12:27 - 10 bin üniversite ve 1 milyon bilim insanının karşılaştırmalı verileri: AD Scientific Index 2021
12:25 - 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 830, yoksulluk sınırı 9 bin 219 lira oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
23 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenik düştü
Diyanet, yurtdışına 485 din görevlisi görevlendirecek
Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması: İnşallah bana hakkını helal etmiştir
Suç örgütü liderlerini FETÖ'cüler korumuş
40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusu açıldı
Koruma güvenlik görevlisi saç uzatıp sakal bırakabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
all rights reserved 1
yaşlı amcalar gibi 1
ambalaj açma eğitimi 2
piyotr aleksandroviç kropotkin 1
balkonun lambasını açık unutup izine çıkmak 2
sahte ilaç operasyonu 1
skavut 4
kazzaz 2
kargo kutuları 1
lacivert 5
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 87 sözleşmeli büro personeli alacak.
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam