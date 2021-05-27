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Ceza infaz kurumlarına ilişkin kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir: Teklif, insani, vicdani, teknolojik gelişmelerin uygulamaya uyarlanması, sahadan alınan verilerin mevzuata dönüştürülmesi ve uygulamada birlik oluşturmayı hedefleyen düzenlemeler içermektedir"- "Hükümlülerin dış dünyayla ilişkilerini daha da güçlendirmek istiyoruz"
 27 Mayıs 2021 12:02
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Ceza infaz kurumlarına ilişkin kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda

TBMM Adalet Komisyonu'nda, AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, teklifin kapsamına ilişkin yaptığı sunumunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un, yaklaşık 16 yıllık uygulaması sırasında zaman zaman değişiklikler yapıldığını ve infaz sisteminin daha etkin, verimli ve insan haklarına duyarlı bir şekilde işlemesinin sağlandığını belirtti.

2020 yılı Nisan ayında çıkardıkları ve kamuoyunda "infaz paketi" olarak bilinen kanunla da infaz sisteminde önemli değişiklikler yaptıklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün getirdiğimiz teklif, insani, vicdani, teknolojik gelişmelerin uygulamaya uyarlanması, sahadan alınan verilerin mevzuata dönüştürülmesi ve uygulamada birlik oluşturmayı hedefleyen düzenlemeler içermektedir. Yapılan bu değişikliklere ek olarak hükümlülerin dış dünyayla ilişkilerini daha da güçlendirmek istiyoruz. Teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte ceza infaz kurumlarında dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Böylelikle hükümlülerin dış dünya ile ilişkilerinin iyileştirilmesi de daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır.

Öte yandan teklifle Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2 Mart 2021'de kamuoyuna açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi de hedeflenmektedir."

Özdemir, 13 maddeden oluşan teklifin 4 farklı kanunda değişiklik içerdiğini de bildirdi.

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.
Anadolu Ajansı
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