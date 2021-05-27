Siirt'te araziye gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK mensupları ve iş birlikçilerinin güvenlik güçleri ve sivillere yönelik silahlı ve bombalı eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiye ulaşıldı.

Bu kapsamda merkez Doğan Mahallesi'nde arazide yapılan aramada, 6 uzun namlulu silah ve bunlara ait 6 şarjör ile 180 fişek bulundu.