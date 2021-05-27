Havada SİHA, denizde SİDA. Hedefi tam isabetle vurdu
Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, vurma anına ilişkin görüntüyü paylaştı.
|27 Mayıs 2021 12:35
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Ege ve Doğu Akdeniz'de başlayan Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA'nın katılımıyla devam ediyor.
Dev tatbikat 6 Haziran'da sona erecek.
SİDA'dan tam isabet
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" denildi.
DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.#Denizkurdu2021 🇹🇷 pic.twitter.com/66yR06w6WtT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021
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