1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı?
|27 Mayıs 2021 12:36
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada vaka sayıları düşmeye başladığı için, "gelişmeler ve normalleşme ile ilgili yeni planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.
RESTORANLARA KİŞİ SINIRI
Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:
Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.
DÜĞÜNLER AÇIK HAVADA
Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.
İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.
MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi.
Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.
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