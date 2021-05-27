1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evlenecek çiftlere sağladığı ücretsiz SMA testine bir ayda 430 çift başvurdu

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan:- "Yeni evlenecek çiftlere bu testi öneriyor ve testi yaptırmalarını istiyoruz"- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Şahin:- "Gelen eşlerden kan örneği alarak bundan DNA izolasyonu yapıp sadece SMA hastalığına teşhis koyan bir test uyguluyoruz"
 27 Mayıs 2021 12:30
+Aa- Yazdır
Evlenecek çiftlere sağladığı ücretsiz SMA testine bir ayda 430 çift başvurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), SMA hastalığının önceden tespit edilerek, tedavi edilmesi ve son dönemde artan hasta birey doğumlarının önüne geçilmesi amacıyla yeni evlenecek çiftlere yönelik başlattığı ücretsiz test desteği, yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 21 Nisan'da sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla test başvuru sürecinin başladığını bildirdi.

Duyurunun ardından "https://forms.ankara.bel.tr/smatesti" adresi üzerinden bugüne kadar 430 yeni evlenecek çift, başvuruda bulundu.

Protokol kapsamında, SMA hastalığının teşhisi amacıyla mücavir alan sınırları içerisinde 2021 sonuna kadar evlenecek genç çiftlerden isteğe bağlı olarak birinin test ücreti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Test işlemleri ise Ramazan Bayramı ve tam kapanma sürecinin ardından başlatıldı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, yeni evlenecek çiftlerin ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecinin devam ettiğini ve genç çiftlerin SMA testi konusunda duyarlı olması gerektiğini belirterek, "SMA hastalığı ciddi bir hastalık. Tedavi yüksek ücretlerle yapılabiliyor. Bundan kurtulmanın yolu SMA testini yaptırabilmek. Yeni evlenecek çiftlere bu testi öneriyor ve testi yaptırmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "SMA, önemli bir toplum sağlığı sorunu"

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Şahin de SMA hastalığının pahalı ve zor bir hastalık süreci olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"SMA hastalığı toplumda yaklaşık 10 binde bir sıklıkta gözlenen ancak taşıyıcılığı oldukça yüksek bir hastalık. Önemli bir toplum sağlığı sorunu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkent Üniversitesi Rektörlüğü beraber bir toplumsal sağlık projesi başlattı. Bu proje kapsamında, biz evlilik öncesinde eşlerden birine test uygulayacak şekilde projeyi yürüteceğiz. Bu süreçte gelen eşlerden kan örneği alarak bundan DNA izolasyonu yapıp sadece SMA hastalığına teşhis koyan bir test uyguluyoruz."

Yeni evlenecek Abdullah Emre Atış, bu hizmeti sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, "Sosyal medyada sürekli görüyoruz, yüksek meblağlara yardım paraları toplanmaya çalışılıyor. Hem ebeveynler hem de çocuk için çok acılı bir süreç yaşanıyor. Bu hastalığın en kolay önlenme yöntemi genetik tanı ile doğum öncesi embriyoların seçilmesi olduğundan bu testi yaptırmaya karar verdik. Taşıyıcı durumumuz varsa kontrollü bir doğum olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gizem Serin de Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Diğer tüm yerel yönetimlerin de aynı çalışmayı yapması gerekiyor. Bu sayede farkındalık da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Üniversitesi'nde ücretsiz SMA testini yaptırmak isteyen çiftler, TC kimlik numaraları, ad ve soyadı, mobil cep numaraları ile evlilik durum belgesiyle "https://forms.ankara.bel.tr/smatesti" internet adresi üzerinden formu doldurarak, başvuruda bulunabiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak
27 Mayıs 2021 10:45		 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusu açıldı
27 Mayıs 2021 09:48
Diyanet, yurtdışına 485 din görevlisi görevlendirecek
27 Mayıs 2021 09:30		 İkinci el otoda ekspertizsiz satışa ceza
27 Mayıs 2021 09:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
27 Mayıs 2021 03:55		 Sağlık çalışanlarının Karadeniz'deki 'aşı' mesaisi sürüyor
26 Mayıs 2021 22:56
Son 24 saatte 154 bin doz aşı uygulandı
26 Mayıs 2021 19:48		 BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak
26 Mayıs 2021 19:32
'1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak'
26 Mayıs 2021 19:25		 İyileştirmesi tamamlanan F-16 Hava Kuvvetlerine teslim edildi
26 Mayıs 2021 19:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Yeni araştırma: Bir insan en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir?13:20 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:15 - Bazı kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin kapsamı genişliyor13:11 - Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik13:10 - KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak13:04 - Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
13:02 - Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu iki kişiden biri hayatını kaybetti12:53 - Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu12:50 - Yapılandırma teklifine meslek odalarının alacakları da dahil edildi12:49 - 15 Temmuz'da TV yayınlarını kesmekle görevlendirilen teknisyene ağırlaştırılmış müebbet12:45 - Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu12:43 - Trabzon açığa alınan ilçe jandarma komutanı dahil 8 kişiye FETÖ'den gözaltı
12:38 - Adnan Menderes döneminde ekonomide altın yıllar12:36 - 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı?12:35 - Havada SİHA, denizde SİDA. Hedefi tam isabetle vurdu12:30 - Evlenecek çiftlere sağladığı ücretsiz SMA testine bir ayda 430 çift başvurdu12:27 - 10 bin üniversite ve 1 milyon bilim insanının karşılaştırmalı verileri: AD Scientific Index 2021
12:25 - 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 830, yoksulluk sınırı 9 bin 219 lira oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
23 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenik düştü
Diyanet, yurtdışına 485 din görevlisi görevlendirecek
Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması: İnşallah bana hakkını helal etmiştir
Suç örgütü liderlerini FETÖ'cüler korumuş
40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusu açıldı
Koruma güvenlik görevlisi saç uzatıp sakal bırakabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekliptik 2
all rights reserved 1
sahte ilaç operasyonu 1
bütün çinliler aynı anda 1
aşk 1
şekerli yoğurt 3
anamurda deniz suyu sıcaklığı 1
başladı gene 1
iş yerinde çalışma masamdan kaybolan kalemler 4
balkonun lambasını açık unutup izine çıkmak 2
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 87 sözleşmeli büro personeli alacak.
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam