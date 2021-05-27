Yapılandırma teklifine meslek odalarının alacakları da dahil edildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle, bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da eklendi.
|27 Mayıs 2021 12:50
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle, bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da eklendi.
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