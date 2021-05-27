Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Gözaltına alınanlar arasında iş insanı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansları iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanları bulunuyor
|27 Mayıs 2021 13:04
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Zonguldak merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında iş insanı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansları iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarının bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.
Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
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