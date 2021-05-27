KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına başlandığını duyurdu
|27 Mayıs 2021 13:10
|+Aa- Yazdır
Ticaret Bakanlığı 87 sözleşmeli büro personeli alacak. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna saat 13.00'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|ÖSYM 2021 ALES-1 sınavının cevap kağıtlarını adayların erişimine açtı
25 Mayıs 2021 16:11
|2021 ALES/1 sonuçları açıklandı
25 Mayıs 2021 15:54
|YKS'de okuyucu talep eden engelliler için çift soru kitapçığı verilecek
22 Mayıs 2021 12:20
|DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
21 Mayıs 2021 12:25
|e-YDS 2021/4 İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı
20 Mayıs 2021 14:10
|YDUS ve TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
07 Mayıs 2021 14:46
|DHBT sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
05 Mayıs 2021 11:56
|DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
04 Mayıs 2021 14:35
|ÖSYM, aralarında İSG'nin de olduğu 3 sınavı erteledi
03 Mayıs 2021 15:38
|ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı
03 Mayıs 2021 12:08