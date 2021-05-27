KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak

10 BİN ÜNİVERSİTE VE 1 MİLYON BİLİM İNSANININ KARŞILAŞTIRMALI VERİLERİ: AD SCİENTİFİC INDEX 2021 Neden "AD Scientific Index"e ihtiyaç var? "AD Scientific Index" bilim insanlarının H index, i10 index ve atıf sayısını baz alarak toplam ve son 5 yıldaki üretkenlik katsayısını ve aynı zamanda bilim insanlarının üniversite, ülke, bölge, dünya, temel alan ve branşlardaki sıralama ve değerlendirmesini yapan gösteren ilk ve tek çalışmadır. Diğer bir ifadeyle "AD Scientific Index" yeni bir index olmasının yanısıra, hem ranking ve hem de analiz sonuçları sunmaktadır.