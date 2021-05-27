1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tasarladığı teknenin peşin ödenen ücretiyle imalathane kurdu, siparişlere yetişemiyor

Bartın'da uzun yıllar bir tersanede işçi olarak çalışan İbrahim Aşık, 4 yıl önce kurduğu 500 metrekarelik iş yerinde yapımına başladığı gezi ve balıkçı teknelerini ülkenin birçok yerine gönderiyor
 27 Mayıs 2021 13:28
+Aa- Yazdır
Tasarladığı teknenin peşin ödenen ücretiyle imalathane kurdu, siparişlere yetişemiyor

Bartın'da uzun yıllar bir tersanede işçi olarak çalışan İbrahim Aşık'ın 4 yıl önce kurduğu 500 metrekarelik iş yerinde yapımına başladığı gezi ve balıkçı tekneleri, ülkenin birçok yerinden talep görüyor.

Kurucaşile ilçesinin Tekkeönü köyünde küçük yaşlarda harçlığını çıkarmak için tersanede çırak olarak çalışmaya başlayan 48 yaşındaki İbrahim Aşık, aradan geçen zamanda tekne yapımının inceliklerini öğrendi.

İşçi olarak çalıştığı tersanede tasarladığı teknenin beğenilmesi üzerine verilen siparişin ücretini peşin alan Aşık, uzun yıllardır gerçekleştirmek istediği kendi imalathanesini açma fikrini hayata geçirdi.

Aşık, 4 yıl önce Bartın Küçük Atılım Sanayi Sitesi'nde kiraladığı 500 metrekarelik iş yerinde gerekli malzemeleri tedarik edip gezi ve balıkçı teknesi üretimine başladı.

İmalathanede 8 kişiyle üretim yapan Aşık'ın 4-6 ay sürede tasarladığı 3 ila 12 metre uzunluğundaki tekneler İzmir, Bursa, Çanakkale, Adana, İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden alıcı buluyor.

- "Tekne yapımı en büyük tutkum"

İbrahim Aşık, AA muhabirine, tekne yapımının en büyük tutkusu olduğunu söyledi.

Yaptığı bir teknenin beğenilmesi üzerine sipariş veren kişiden peşin aldığı ücretle kendi tersanesini kurduğunu anlatan Aşık, "Doğup büyüdüğüm Kurucaşile ilçesi tekne ve yat yapımıyla ünlü olduğu ve çevremizde de birçok tersane olduğu için çocukluğumda tekne yapımına çok meraklandım. Tahtadan küçük tekneler yapar, denizde yüzdürmeye çalışırdım. Daha sonra 11 yaşında bir tersanede çırak olarak başladım." diye konuştu.

Tersanede 28 yıl çalıştığını aktaran Aşık, şunları kaydetti:

"Hep kendi tersanemi kurma hayalim vardı ancak maddi durumum iyi değildi, hiçbir şeyim yoktu. Hiç tanımadığım bir kişinin sipariş verdiği teknenin bedelini peşin vermesi hayatımı değiştirdi. Hiçbir tanışıklığım yoktu, aramızda sözleşme gibi bir şey de yapmadık. Bana güvendi. Ağacımı, gerekli takımlarımı, malzemelerimi aldım, iş yerimi tutup kirasını ödedim. Ondan sonra ardı ardına siparişler geldi. Onun sayesinde buralara geldik."

Aşık, İzmir, Bursa, Çanakkale, Adana, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak gibi birçok kente gezi ve balıkçı teknesi gönderdiğini dile getirerek, "Kendi tersanemde şu ana kadar 30'a yakın tekne ve yat yaptım. Bir o kadar siparişim var. Yaklaşık 2 yıl bir sipariş yoğunluğumuz var. Yani bugün aldığım siparişi ancak 2 yıl sonrasına söz verebiliyorum. Allah'ıma bin şükür iyi ki böyle bir şey vesile olmuş." ifadelerini kullandı.

Kurduğu tersanede işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını vurgulayan Aşık, en büyük amacının da kendisinden daha iyi ustalar yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye aşı yapıldı
27 Mayıs 2021 14:00		 Aşı ve tam kısıtlama etkisini gösterdi, yoğun bakımlar boşalıyor
27 Mayıs 2021 13:34
'Dünyanın nazar boncuğu' eski günlerine dönecek
26 Mayıs 2021 23:10		 Kazdağları doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor
26 Mayıs 2021 22:05
Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
26 Mayıs 2021 21:17		 Görevi başında kalp krizi geçiren onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
26 Mayıs 2021 18:11
İşe gelmeyen zabıta evinde ölü bulundu
26 Mayıs 2021 17:05		 İBB Meclisinde, 66 bin servis aracının toplu ulaşımda değerlendirilmesi teklifi kabul edildi
26 Mayıs 2021 16:58
Vali, çocuklarla dondurmasına maç yaptı
26 Mayıs 2021 16:33		 Vekilin avukat olmayan kızına belediye hukuk işleri müdürlüğü verildi
26 Mayıs 2021 15:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:07 - MSB: Ay da tutulsa Süper Ay da olsa onlar hep orada15:04 - Sağlık çalışanı enjektörle ilaç alarak intihar etti14:50 - İzmir'de rüşvet operasyonu: 1'i kamu görevlisi 17 gözaltı kararı14:47 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:46 - Sedat Peker hakkında yakalama kararı14:45 - Vergi Müfettişliğine atamada HAGB kararı engel olur mu?
14:43 - FETÖ'den yargılanan 8 eski polisten 5'ine hapis cezası14:40 - Borç yapılandırmaya ilişkin kanun teklifi kabul edildi14:36 - Rekabet Kurulu üyeliğine Cengiz Çolak getirildi14:27 - FETÖ'den hapis cezası alan öğretmen yakalanıp, tutuklandı14:25 - Hastanedeki kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü için öldürmüş14:19 - İrem'in intihar etmesi beklenmiş, etmeyince ağabeyi öldürmüş
14:13 - Bakan Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım14:10 - Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı14:07 - TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık fezlekesi gönderildi14:04 - Dört eski Yargıtay üyesi Yüce Divan'da yargılanıyor14:00 - Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye aşı yapıldı
13:54 - 'Kripto parada satış paniği yapmayın' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak
Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
23 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenik düştü
Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması: İnşallah bana hakkını helal etmiştir
Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diyetisyen 3
en çok izlenen kanallar 1
yaz dizileri 1
beğendim butonunu sık kullanan arkadaş 1
hayt huyt makinesi 1
babala tv 1
gıdıklanan vatoz 1
anamurda deniz suyu sıcaklığı 1
sözlüğe küsmek olmaz 6
Astrazeneca 1
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 87 sözleşmeli büro personeli alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam