Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti
|27 Mayıs 2021 13:41
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Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Selçuk, ilk olarak Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Bakan Selçuk, 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk sundu.
Azerbaycan ve Türkiye'nin "iki devlet, bir millet" sözüne sadakatle bağlı olduğunu gösteren en önemli sembollerden olan Bakü Türk Şehitliği'ni Milli Eğitim Bakanı olarak ikinci kez ziyaret etme onuruna eriştiği için mutluluk duyduğunu belirten Selçuk, anı defterine şunları yazdı:
"Anadolu'dan Kerkük'e kadar İslam dünyasının dört bir yanından gelerek Kafkas İslam Ordusu bayrağı altında Bakü'nün savunması için şehit olan Mehmetçiklerin ebedi istirahatgahı olan bu abide, iki kardeş ülkenin her zaman tereddütsüz birbirlerinin yanında olacağının somut bir nişanesidir. Geçmişte ortak değerleri savunma uğruna şehadet mertebesine ulaşan vatan evlatlarının varlığını temsil eden bu anıtı inşa ederek Türkiye'ye karşı gösterdikleri vefa ve hassasiyet için Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ederim. Bu vesileyle tüm Kafkas İslam Ordusunu rahmet ve minnetle anıyorum."
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