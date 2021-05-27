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Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme

Süleyman Soylu'ya destek olmak için tüfekli fotoğrafını "600 Metreden nokta atışı. 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma," diyerek paylaşan din öğretmeni Yunus Taşkıran hakkında MEB tarafından inceleme başlatıldı
 27 Mayıs 2021 13:48
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Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı fotoğrafını paylaşıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek mesajı veren din kültürü öğretmeni Yunus Taşkıran hakkında Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Taşkıran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" mesajını alıntılayarak silahlı fotoğrafı ile birlikte mesaj paylaştı. Taşkıran mesajında, Soylu'ya, "Biz de senin emrindeyiz Aga. 600 Metreden nokta atışı. 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma" ifadelerini kullanmıştı.

Memurlar.Net
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