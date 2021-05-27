Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
Süleyman Soylu'ya destek olmak için tüfekli fotoğrafını "600 Metreden nokta atışı. 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma," diyerek paylaşan din öğretmeni Yunus Taşkıran hakkında MEB tarafından inceleme başlatıldı
|27 Mayıs 2021 13:48
|+Aa- Yazdır
Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı fotoğrafını paylaşıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek mesajı veren din kültürü öğretmeni Yunus Taşkıran hakkında Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Taşkıran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz,
emrinde olacağız" mesajını alıntılayarak silahlı fotoğrafı ile birlikte mesaj
paylaştı. Taşkıran mesajında, Soylu'ya, "Biz de senin emrindeyiz Aga. 600
Metreden nokta atışı. 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma"
ifadelerini kullanmıştı.
42 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Rekabet Kurulu üyeliğine Cengiz Çolak getirildi
27 Mayıs 2021 14:36
|Evlenecek çiftlere sağladığı ücretsiz SMA testine bir ayda 430 çift başvurdu
27 Mayıs 2021 12:30
|BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak
27 Mayıs 2021 10:45
|40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusu açıldı
27 Mayıs 2021 09:48
|Diyanet, yurtdışına 485 din görevlisi görevlendirecek
27 Mayıs 2021 09:30
|İkinci el otoda ekspertizsiz satışa ceza
27 Mayıs 2021 09:12
|Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
27 Mayıs 2021 03:55
|Sağlık çalışanlarının Karadeniz'deki 'aşı' mesaisi sürüyor
26 Mayıs 2021 22:56
|Son 24 saatte 154 bin doz aşı uygulandı
26 Mayıs 2021 19:48
|BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak
26 Mayıs 2021 19:32