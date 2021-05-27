TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık fezlekesi gönderildi
10 HDP'li ve 1 Bağımsız milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi
|27 Mayıs 2021 14:07
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