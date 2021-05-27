Bakan Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddetle ilgili açıklamasında ''Bir kadın gidecek polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra o polis görevden alınmayla karşı karşıyadır. 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım'' dedi.
|27 Mayıs 2021 14:13
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TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyona katılarak sunum yaptı.
Bakan Soylu, bir kadının polise gidip ''Ben sıkıntıdayım, yardım et'' dedikten sonra polisin ona ''Git müracaat et'' demesi halinde o polisin görevden alınmayla karşı karşıya olduğunu söyledi.
''Savsaklama varsa hesabını sorarım''
Talimatının bu yönde olduğunu belirten Soylu, sözlerine şöyle devam etti: ''Ona yardımcı olacak, aile içi şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.''
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