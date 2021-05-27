İrem'in intihar etmesi beklenmiş, etmeyince ağabeyi öldürmüş
|27 Mayıs 2021 14:19
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Olay, 7 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile olan İrem, tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi.
Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile fertleri çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım Bahçe (48), anne Saadet Bahçe (54), ağabeyler Vedat Bahçe (22) ve Mehmet Ali Bahçe (20) ile amcalar Mehmet Veyis Bahçe (33), İbrahim Bahçe (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi. 7 kişi, ilk başta İrem'in babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabeyi Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşinin öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.
DEDİKODULAR ÜZERİNE HALASININ OĞLUYLA NİŞANLANDIRILDI
İddianamede İrem Bahçe'nin ölümüne ilişkin detaylara yer verildi. İddianamede, Bahçe'nin yaşadıkları köyde gençlerle görüşmesinin konuşulması üzerine halasının oğlu M.B. ile nişanlandırıldığı, M.B.'nin nişanı devam ettirmemesiyle Bahçe'nin hamile olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. İddianamede ailenin oturduğu köydeki örf ve adetler gereğince namuslarının lekelendiği ve dolayısıyla toplum içine çıkamaz hale geldikleri düşüncesiyle kızın ölmesi gerektiği kanaatine varıp, bu şekilde karar aldıkları ifade edildi.
ÖLÜMÜNE KARAR ALIP, MERSİN'E GETİRMİŞLER
İrem Bahçe'nin ölümü için tarım işçisi olarak çalışma bahanesiyle Mersin'e getirildiği kaydedilen iddianamede, belli bir süre geçmesine rağmen İrem'in kendi canına kıyamaması üzerine ailesinin ve amcalarının yönlendirmesi üzerine ağabey Mehmet Ali Bahçe tarafından baba Kasım Bahçe'ye ait ruhsatsız tabancayla başından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.
İrem Bahçe'nin anne, baba ve 2 ağabeyi ile 3 amcasının yargılanması ilerleyen günlerde başlayacak.
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