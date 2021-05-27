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Hastanedeki kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü için öldürmüş

Kadıköy'de, eşini hasta bakıcı olarak çalıştığı özel hastanede bıçaklayarak öldüren Güntay Mert (38), polisteki ifadesinde , 'İki gün önce evi terk etmişti. Beni aldattığını düşünüyordum. O yüzden öldürdüm. Şimdi pişmanım' dedi
 27 Mayıs 2021 14:25
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Hastanedeki kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü için öldürmüş

Kadıköy'deki özel bir hastanede, dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay görgü tanıklarının anlatımına göre şöyle gelişti; Şüpheli Güntay Mert, 2 çocuğunu da beraberine alıp, 2 gün önce evi terk ederek, ailesinin yanına yerleşen eşi Yudum Mert (33)'in hasta bakıcı olarak çalıştığı hastaneye geldi. Saat 16.00 sıralarında çocuklarını göz doktoruna muayene ettiren şüpheli yine iddiaya göre, eşi Yudum Mert ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada

Güntay Mert, eşini defalarca bıçakladı. Ardından da yaya olarak kaçtı. Doktorların hemen müdahale etmesine rağmen Yudum Mert, hayatını kaybetti.

PENDİK'TE AKRABASININ EVİNDE YAKALANMIŞ

Olayda sonra harekete geçen polis ekipleri şüphelinin saklanabileceği çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Tuzla'da bir akrabasının evine düzenlenen baskınla yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden poliste 2 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

"EŞİMLE DAHA ÖNCE HİÇ KAVGA ETMEMİŞTİK"

Şüpheli koca, ifadesinde cinayeti itiraf etti. Bir apartmanda kapıcı olarak çalışan Güntay Mert'in eşiyle daha önceden hiç kavga etmediklerini öne sürerek, "Sürekli kapıcı dairesinden kurtulmamız gerektiğini, yaşadığı hayattan memnun olmadığını söylüyordu. Bu nedenle iki gün önce tartıştığımızda evi terk etti" dediği öğrenildi

"GERİ DÖNMEYİNCE BIÇAKLADIM"

Eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söyleyen Güntay Mert, "Olay günü çocuklarımı göz muayyenesi için hastaneye götürdüm. Göz doktoru biraz beklememi istedi. Hastanedeki işlerimiz uzun sürdü. Bu sırada evi terk eden eşimle karşılaştım. Ona geri dönmesini söyledim. Ancak bana bir daha geri dönmeyeceğini söyledi. Bunun üzerinde aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybedip onu bıçakladım. Daha sonra panikle çocuklarımı orada bırakarak kaçtım" diye konuştu.

"PİŞMANIM DEDİ"

Pişmanlık duyduğunu belirten koca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
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