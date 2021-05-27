FETÖ'den yargılanan 8 eski polisten 5'ine hapis cezası
|27 Mayıs 2021 14:43
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Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.D, Ö.A, M.S.S, A.G, M.S, A.G, E.T. ve F.M.T. ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, FETÖ elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında artış yaşanan sanıkların örgütsel sohbet toplantılarına da katıldıklarının tespit edildiğini belirtti. Savcı, FETÖ iltisakları ve örgüte "himmet" adı altında finansal destekte bulunduklarını belirlenen sanıkların silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.
Sanık F.M.T, önceki aşamalarda tüm bildiklerini anlattığını belirtti.
Soruşturma ve mahkeme aşamalarında samimi beyanlarda bulunduğunu dile getiren F.M.T, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında F.M.T'yi 2 yıl 2 ay 7 gün, A.G, M.S. ve A.G'yi 1 yıl 10 ay 15'er gün, E.T'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar F.D, M.S.S. ve Ö.A'nın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.
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