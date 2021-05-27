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Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 21 Mayıs itibarıyla 473 milyon dolar artarak 92 milyar 447 milyon dolara ulaştı
 27 Mayıs 2021 14:47
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Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 21 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 393 milyon dolar azalışla 49 milyar 198 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mayıs'ta 49 milyar 591 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 866 milyon dolar artarak 42 milyar 383 milyon dolardan 43 milyar 249 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 473 milyon dolar artarak 91 milyar 974 milyon dolardan 92 milyar 447 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
7.05.202141.46948.85990.328
12.05.202142.38349.59191.974
21.05.202143.24949.19892.447
Anadolu Ajansı
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