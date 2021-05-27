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İzmir'de rüşvet operasyonu: 1'i kamu görevlisi 17 gözaltı kararı

İzmir'in Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar İlçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek suçları kapsamında, 1'i kamu görevlisi 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
 27 Mayıs 2021 14:50
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İzmir'de rüşvet operasyonu: 1'i kamu görevlisi 17 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek suçlarına karıştığı belirlenen 1'i kamu görevlisi 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Başsavcılığın talimatları doğrultusunda Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar İlçelerinde, 24 Mayıs tarihinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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