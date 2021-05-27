Sağlık çalışanı enjektörle ilaç alarak intihar etti
|27 Mayıs 2021 15:04
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan olayda, Pamukkale Üniversite (PAÜ) Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Ömer Ç. ek iş olarak çalıştığı bıçak bileme atölyesinde bu sabah çevre esnaf tarafından hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine iş hanına, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Ömer Ç.'nin kendine enjektörle damarından ilaç verip, intihar ettiğini belirledi.
Ömer Ç.'nin yanında, kullanılmış enjektör de bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından cansız bedeni otopsi için ambulansla PAÜ Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırılan Ömer Ç.'nin intihar etmeden önce bıraktığı mektubunda ise "Yaşamayı beceremedim. İntiharı kendi hür irademle yaptım" yazdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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